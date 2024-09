Pięć polskich duetów w turnieju głównym! Duże szczęście młodych Polek

To nie były udane kwalifikacje, jeśli chodzi o występy polskich par. VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa otworzyła czwartkowa rywalizacja, w której Polki na pięć meczów wygrały tylko raz.

Ten etap miał zakończyć się bez awansu biało-czerwonych. Jak się okazało, już po starcie zawodów, z main draw wycofała się para z Niemiec. Jej miejsce rozlosowano między dwójkami ze Szwecji i Polski. Szczęście sprzyjało duetowi Paulina Łabuz i Zuzanna Rapczyńska, który dołączył do pozostałych czterech biało-czerwonych par rozstawionych w turnieju głównym.

Boisko plażowe przy Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przejęły siatkarki. W czwartek rozegrano kwalifikacje VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa. W rywalizacji udział wzięły cztery polski pary. Niestety, zagraniczne duety okazały się za silne i żadnej z biało-czerwonych dwójek nie udało się awansować do turnieju głównego. Kwalifikacje pozytywnie zakończyły reprezentantki Ukrainy, Japonii, Litwy i Czech.

Reprezentantki biało-czerwonych można było oglądać już w pierwszym czwartkowym meczu. Justyna Tylutki i Justyna Czupryniak zmierzyły się z Ukrainkami Yevą Serdiuk i Darią Romaniuk. Polki starały się dawać z siebie wszystko, ale ukraińskie zawodniczki szybko przejęły kontrolę na boisku. Wschodnie sąsiadki dominowały w każdym elemencie, co następnie miało przełożenie na końcowy wynik.

Drugą dwójką z Polski, która zagrała w VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa, były Zuzanna Przybyszewska i Aleksandra Wolny. Zagrały one z litewskimi zawodniczkami: Marija Karaliute i Marija Andriukaityte. Biało-czerwone popisały się kilkoma fajnymi akcjami, jednak spotkanie zakończyło się na korzyść przyjezdnych.

Następnie na piach wyszły Paulina Łabuz i Zuzanna Rapczyńska. Biało-czerwone zmierzyły się ze Szwedkami Louise Månesköld i Anna Mierzejewska. Polskie siatkarki szybko złapały swój rytm, nie pozwalając przeciwniczkom dojść do głosu. Po dwóch setach Polki awansowały do drugiej rundy kwalifikacji.

W ostatnim spotkaniu pierwszej części rywalizacji Magdalena Lewandowska i Aneta Kaczmarek zmierzyły się z Valerie Dvorníkovą i Anną Pospisilovą. Czeskie zawodniczki rozpoczęły rywalizację z wysokiego "c", a następnie powiększały już tylko swoją przewagę. Ostatecznie Polkom nie udało się odmienić losów spotkania i musiały uznać wyższość rywalek.

W drugiej rundzie kwalifikacji kibice mogli oglądać zmagania tylko jednej polskiej dwójki - Łabuz/Rapczyńska. Biało-czerwone zagrały z Czeszkami, które wcześniej wyeliminowały inne polskie reprezentantki. W pierwszym secie zdecydowaną przewagę pokazywały siatkarki z Czech. Druga partia całkowicie nie wyszła Polkom i rywalki szybko zakończyły spotkanie.

Ostatecznie z kwalifikacji do turnieju głównego nie zakwalifikowała się żadna polska para. Awans wywalczyły Ukrainki Yeva Serdiuk i Daria Romaniuk, Miharu Kashihara i Izumi Ishihara z Japonii, Litwinki Marija Karaliute i Marija Andriukaityte oraz Valerie Dvorníková i Anna Pospisilovą z Czech.

Polska nie traci swoich możliwości w VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa. Z numerem "1" w turnieju głównym zagra duet Aleksandra Wachowicz i Julia Radelczuk. W VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa wystąpią również duety: Legieta/Jochym, Łodej/Okła oraz Łukaszewska/Zdon.

Oczy wszystkich zwrócone będą głównie na nowe mistrzynie Polski - Justynę Łukaszewską i Aleksandrę Zdon, które okazały się ogromną sensacją niedawnych finałów krajowego czempionatu. Obie nie ukrywają, że chcą zawojować turniej w Wilanowie. Już wcześniej świetnie spisywały się w VW Beach Pro Tour Futures Kraków by ORLEN Paliwa. Wystąpiły w kwalifikacjach i od tego momentu mocno dały się we znaki wszystkim rywalkom. Mało brakowało, by awansowały do strefy medalowej.

W piątek turniej rozpocznie się o godzinie 8:00, a tego dnia rozegrane zostanie aż 16 spotkań.

Informacja prasowa