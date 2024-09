Pech polskiego siatkarza! Kontuzja już w pierwszym meczu sezonu (WIDEO)

Pechowa sytuacja miała miejsce w drugim secie spotkania, przy stanie 18:16. Łukasz Ciupa opadał po bloku i doznał urazu stawu skokowego. Przyjmujący Olimpii został zniesiony z boiska i nie wrócił już do gry w tym spotkaniu. Nie wiadomo jak poważny jest to uraz, miejmy nadzieję, że siatkarz szybko wróci do gry.

Olimpia Sulęcin była blisko wygranej w Kluczborku. Goście nie zdołali jednak wykorzystać swoich szans i to siatkarze Mickiewicza zwyciężyli w emocjonującym tie-breaku 16:14.

Pechowa sytuacja siatkarza Olimpii w materiale wideo: