Gwiazda pod wrażeniem show na meczu PlusLigi. To porównanie mówi wszystko

Koncert Tribbsa towarzyszył kibicom podczas rozgrzewki zespołów przed meczem, a także w trakcie efektownej prezentacji siatkarzy. Przed rozpoczęciem spotkania odbyła się również uroczystość wręczenia specjalnych statuetek medalistom olimpijskim z obu drużyn - brązowym Amerykanom Davidovi Smithowi i Ericowi Shojiemu z ZAKSY, srebrnym - Jakubowi Kochanowskiemu i Bartłomiejowi Bołądziowi z Projektu oraz Bartoszowi Kurkowi i Marcinowi Januszowi z ekipy gości, a także złotym - Francuzowi Kevinowi Tillie ze stołecznej drużyny i trenerowi rywali Andrei Gianiemu.





"To wciąż robi wrażenie. Super, że Torwar i Arena Ursynów coraz częściej się wypełniają. Dla mnie jako warszawiaka to jest ogromnie ważne i wyjątkowe. Wielkie brawa dla naszych kibiców. Otwieramy ligę, jest pięć tysięcy ludzi, pełna hala, a do tego jeszcze jakieś atrakcje poboczne... Show jak na meczu NBA, oczywiście zachowując proporcje. Idzie to w fajną stronę" - przyznał Szalpuk.

Po zakończeniu spotkania zawodnicy Projektu zaśpiewali "sto lat" jednej z kibicek, która w ramach świętowania 90. urodzin przyszła z rodziną dopingować warszawskich siatkarzy. Stołeczny zespół zrobił sobie także z nią zdjęcie.

Z efektownego debiutu cieszył się Kochanowski, który dołączył do Projektu przed tym sezonem, przenosząc się z Asseco Resovii Rzeszów. Po raz pierwszy w karierze gra w warszawskim zespole.

"Debiut wymarzony, przy komplecie publiczności. Pierwszy raz zagrałem w hali Torwar jako gospodarz, tak więc to był dla mnie naprawdę ważny mecz" - zdradził Kochanowski.

Gospodarze wygrali mecz w trzech setach.

"Mecz nie był dla nas ani szybki, ani przyjemny. Było tak, jak się spodziewaliśmy, czyli ZAKSA grała bardzo dobrze w ataku. Myślę, że my mamy jeszcze rezerwy, ale pokazaliśmy dojrzałość tej drużyny i to, że nawet, kiedy nie gramy najlepszej siatkówki, końcówki setów należą do nas" - ocenił Szalpuk.