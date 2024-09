Puchar Davisa: Kamil Majchrzak - Soonwoo Kwon. Relacja live i wynik na żywo

Oba tenisiści spotkali się w drugim piątkowym pojedynku singlistów. Wcześniej Maks Kaśnikowski uległ Seongchanowi Hongowi 6:7, 2:6. Majchrzak stoczył zacięty mecz, ale również zakończony niepowodzeniem - 5:7, 6:7.

A to oznacza, że drużyna z Azji potrzebuje już tylko jednej wygranej do awansu do kwalifikacji do turnieju finałowego. Regulamin zakłada bowiem triumf po trzech zwycięstwach. Być może złą passę przerwie Majchrzak, dla którego sobotnia potyczka z Kwonem to okazja do rewanżu. Wcześniej o pierwszy triumf naszej reprezentacji powalczy debel Jan Zieliński i Karol Drzewiecki.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Soonwoo Kwon od godz. 13:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport