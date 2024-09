Co ze zdrowiem Bartosza Kurka? Najnowsze informacje

Kurek ostatnio wrócił do PlusLigi - w sobotę 14 września rozegrał swój pierwszy mecz w tym sezonie w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Atakujący podczas meczu z PGE Projektem Warszawa nabawił się kontuzji, po tym, jak niefortunnie odbita piłka trafiła go w oko. Kurek musiał opuścić boisko i niezwłocznie udać się do szpitala.

ZOBACZ TAKŻE: Z hali na plażę, a teraz znów na halę! Legendarny siatkarz w nowym klubie?

Następnego dnia ZAKSA wydała oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia legendarnego zawodnika. Przekazano, że z powodu urazu reprezentanta Polski czeka przerwa w grze i treningach. Nie poinformowano jednak, jak długo kibice muszą czekać na powrót Kurka na boisko.

We wtorek na profilu żony siatkarza - Anny Kurek - w mediach społecznościowych pojawiła się kolejna wiadomość dotycząca zdrowia atakującego.

"W niedzielę miał wyjść ze szpitala. Został do dzisiaj. Bartiś czuje się lepiej i idzie to w dobrą stronę. Dzisiaj wracamy do Kędzierzyna" - można przeczytać na profilu żony siatkarza na Instagramie.

ZAKSA swój kolejny mecz na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce rozegra w piątek 20 września. Wtedy podopieczni Andrei Gianiego zmierzą się z siatkarzami klubu Steam Hemarpol Norwid Częstochowa.