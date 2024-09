Wszystko na to wskazuje, że taka sytuacja ma miejsce po raz ostatni, gdyż od przyszłego roku – po wykonaniu prac adaptacyjnych – stadion w Niepołomicach będzie spełniał wymogi ekstraklasy i ekipa trenera Tomasz Tułacza będzie mogła wrócić do swojego prawdziwego domu.

"Żubry" na obiekcie Cracovii czują się jednak znakomicie. Ostatniej porażki doznały tam... 4 listopada ubiegłego roku - 0:2 z Pogonią Szczecin, a potem w kolejnych 14 spotkaniach odnotowały sześć zwycięstw i ośmiokrotnie zremisowały.

W poprzednim sezonie w meczach z Cracovią Puszcza najpierw zremisowała 1:1, a wiosną wygrała 1:0. Teraz wyraźnym faworytem wydają się "Pasy".

Drużyna trenera Dawida Kroczka z dorobkiem 16 punktów jest wiceliderem tabeli. W poprzedniej kolejce, po bardzo dobrym meczu, pokonała Pogoń 2:1. Z kolei Puszcza zajmuje obecnie 12. miejsce i zgromadziła osiem punktów.

Zespół z Niepołomic ma problemy z wygrywaniem, gdyż odniósł tylko jedno zwycięstwo, za to specjalizuje się w remisach, których ma na koncie pięć, najwięcej w ekstraklasie. W dwóch ostatnich kolejkach zremisował 0:0 z Koroną Kielce i 1:1 z Piastem w Gliwicach.

Sytuacja kadrowa Puszczy przed sobotnim meczem nie uległa istotnym zmianom. Niepewny jest występ Mateusza Radeckiego, który w Gliwicach naciągnął mięsień dwugłowy. Ponadto zabraknie pauzujących od dłuższego czasu: Artura Siemaszki, Patryka Kielisia, Roka Kidrica i Jakova Blagaica. Treningi wznowił już obrońca Dawid Szymonowicz, ale on także nie będzie jeszcze brany pod uwagę przy ustalaniu kadry na to spotkanie.

Z kolei trener Kroczek ma pełny komfort przy wyborze składu.

- Cała kadra trenuje w komplecie. To dla mnie bardzo ważne. Chcemy podtrzymać dyspozycję z ostatniego meczu i zdobyć trzy punkty – powiedział szkoleniowiec "Pasów" i dodał, że nie traktuje meczu z Puszczą w jakiś wyjątkowy sposób.

- Nie zwracamy uwagi na mecze z poprzedniego sezonu, bo to nie ma już żadnego znaczenia. Skupiamy się na tym co tu i teraz. Chcemy być skuteczniejsi, choćby o jedną bramkę. Mamy na to plan, który boisko zweryfikuje. Tu nie ma większej filozofii – podsumował Kroczek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

