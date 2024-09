Wpadka organizatorów po zwycięstwie Polaka! To się nie mieści w głowie (ZDJĘCIE)

25-latek stanął na najwyższym stopniu podium, a obok niego ustawili się Ren Nikaido z Japonii i Alex Insam z Włoch, którzy zajęli odpowiednio drugą i trzecią lokatę. Tradycyjnie organizatorzy zaprezentowali flagi krajów zawodników z trzech pierwszych miejsc. O ile flagi Japonii i Włoch zostały pokazane prawidłowo, tak flagę Polski wywieszono... na odwrót. Tym samym zobaczyliśmy flagę Monako lub Indonezji. Zdjęcie z całej sytuacji na platformie X zamieścił Adam Bucholz.

Zdania kibiców były podzielone. Jedni podeszli do wpadki humorystycznie, natomiast inni uznali to zajście za przejaw braku podstawowego szacunku i przygotowania organizatorów do imprezy rangi międzynarodowej.

Wąsek okazał się najlepszy w Rasnovie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Dwa triumfy w Rumunii sprawiły, że urodzony w Cieszynie skoczek awansował w klasyfikacji generalnej Letniej Grand Prix na czwartą pozycję. Liderem cyklu jest Insam, a na drugim miejsce ex aequo plasują się Austriak Stefan Kraft i Norweg Marius Lindvik.

Kolejne zawody zaliczane do LGP odbędą się w najbliższy weekend w Hinzenbach. Następnie skoczkowie przeniosą się do Klingenthal, gdzie odbędą się ostatnie konkursy cyklu. Zimowy Puchar Świata w skokach narciarskich rozpocznie się 22 listopada w Lillehammer.