Oto skład rywali Polaków. Selekcjoner właśnie go ogłosił

Chorwaci po dwóch kolejkach w grupie A1 Ligi Narodów mają trzy punkty. Na inaugurację 5 września przegrali w Lizbonie z Portugalią 1:2 (Biało-Czerwoni wygrali wówczas w Glasgow ze Szkocją 3:2), a trzy dni później pokonali Polskę u siebie 1:0.



"Logiczne jest, że pozostaliśmy lojalni wobec składu, który we wrześniu rozegrał wartościowe mecze (...). Niestety, w dalszym ciągu brakuje Juranovica (Josipa - PAP) i Stanisica (Josipa - PAP) na prawej stronie, ale wierzę, że tymi zawodnikami, których powołałem, możemy to dobrze zrekompensować, tak jak miało to miejsce we wrześniu" – powiedział trener Dalic, cytowany na stronie chorwackiej federacji.

"Jestem szczęśliwy, że po poważnej kontuzji znów jest z nami Mislav Orsic, który poszerzy nasze możliwości na pozycjach skrzydłowych. Wrzesień napełnił nas nową energią i optymizmem, a teraz chcemy utrzymać dobry rytm w spotkaniach ze Szkocją i Polską. Mamy świadomość, że dzięki tym dwóm meczom możemy zrobić znaczący krok w stronę naszego celu, ale szanujemy naszych przeciwników tak bardzo, jak to możliwe. I wiemy, że będziemy w stanie zdobyć upragnione punkty tylko przy takim samym podejściu, zjednoczeniu i skupieniu, jakie pokazaliśmy w Osijeku przeciwko Polsce" – dodał selekcjoner.

Chorwaci podejmą 12 października pozostających bez żadnego punktu Szkotów, natomiast trzy dni później - w 4. kolejce - zagrają z drużyną Probierza na PGE Narodowym w Warszawie.

Polacy w 3. kolejce zmierzą się w Warszawie (12 października) z mającymi komplet punktów Portugalczykami.

To jest czwarta edycja LN. Pierwszą wygrała Portugalia (sezon 2018/19), drugą - Francja (2020/21), a trzecią, zakończoną w czerwcu 2023 roku - Hiszpania, która pokonała w finale Chorwatów w rzutach karnych.

Dywizje A, B i C składają się z 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe, zaś teoretycznie najsłabsza dywizja D - z sześciu zespołów przydzielonych do dwóch grup po trzy drużyny.

Zwycięzcy i wicemistrzowie grup najwyższej dywizji wezmą udział w ćwierćfinałach (20-25 marca). Lepsi z tych dwumeczów zakwalifikują się do turnieju Final Four.

Natomiast zespoły z ostatnich miejsc w grupach dywizji A spadną bezpośrednio do dywizji B, a drużyny z trzecich lokat w grupach dywizji A zagrają baraże z wicemistrzami grup dywizji B.

Kadra Chorwacji na październikowe mecze ze Szkocją i Polską:

Bramkarze: Dominik Livakovic (Fenerbahce Stambuł), Dominik Kotarski (PAOK Saloniki), Ivica Ivusic (Pafos FC).

Obrońcy: Duje Caleta-Car (Olympique Lyon), Josko Gvardiol (Manchester City), Martin Erlic (Bologna), Marin Pongracic (Fiorentina), Borna Sosa (Torino), Josip Sutalo (Ajax Amsterdam).

Pomocnicy: Luka Modric (Real Madryt), Luka Ivanusec (Feyenoord Rotterdam), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta Bergamo), Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastian), Kristijan Jakic (FC Augsburg), Martin Baturina (Dinamo Zagrzeb), Petar Sucic (Dinamo Zagrzeb), Nikola Moro (Bologna).

Napastnicy: Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagrzeb), Igor Matanovic (Eintracht Frankfurt), Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Mislav Orsic (Trabzonspor), Marko Pjaca (Dinamo Zagrzeb).

PAP