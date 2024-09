Grube miliony. Tyle można zarobić za grę w Lidze Konferencji i Lidze Europy

Wielkie pieniądze do zgarnięcia w Lidze Europy

Liga Europy to drugie co do prestiżu i ważności europejskie rozgrywki piłkarskie. Występują w nich uznane marki, które grają o cenne trofeum, miejsce w kolejnym sezonie Ligi Mistrzów i sowitą wypłatę. Nie inaczej będzie w sezonie 2024/2025. UEFA przewidziała wysokie premie. Łącznie do zgarnięcia jest aż 565 milionów euro. Kwota ta musi robić wrażenie. Nic więc dziwnego, że awans do Ligi Europy może odmienić los wielu drużyn z lig, w których na co dzień nie ma dużych pieniędzy.

Zaczyna się od eliminacji. Za odpadnięcie na danym szczeblu eliminacji kluby otrzymują:

odpadnięcie w I rundzie - 175 tys. euro

odpadnięcie w II rundzie - 175 tys. euro

odpadnięcie w III rundzie - 175 tys. euro

odpadnięcie w decydującej fazie play-off - 3,17 mln euro.

To nie wszystko, ponieważ porażki w eliminacjach skutkują spadkiem do kwalifikacji Ligi Konferencji. Jeżeli zespół odpada w decydującej fazie play-off, to ma zapewniony udział w fazie grupowej Ligi Konferencji, czego przykładem w tym sezonie jest Jagiellonia Białystok.



Jeszcze większe pieniądze są do zgarnięcia w fazie zasadniczej Ligi Europy. Za grę w fazie ligowej kluby otrzymują po 4,31 mln euro. Każde zwycięstwo na tym szczeblu to 450 tys. euro, a remis to 150 tys. euro. Później sumowana jest tabela i zespół otrzymuje 75 tys. euro, mnożone przez liczbę miejsc w tabeli od końca. Przykładowo 36. zespół w tabeli otrzymuje 75 tys. euro, a zwycięzca fazy ligowej 2,7 mln euro (36 x 75 tys.). Następne premie wypłacane są za dojście do konkretnego etapu Ligi Europy i wygląda to następująco:

awans do fazy play-off (1/16 finału) - 300 tys. euro

awans do 1/8 finału - 1,75 mln euro

awans do 1/4 finału - 2,5 mln euro

awans do 1/2 finału - 4,2 mln euro

awans do finału - 7 mln euro

zwycięstwo w Lidze Europy - 6 mln euro



Okazuje się, że najlepsze drużyny w całych rozgrywkach mogą zgarnąć nawet około 20-25 milionów euro. Tyle jest do podniesienia z boiska. Do tego dochodzą wpływy z dnia meczowego.

Wielka kasa w Lidze Konferencji. O co grają Legia i Jagiellonia?

Nieco mniejsze pieniądze do zarobienia są w Lidze Konferencji. To trzecie rozgrywki europejskie w Europie, które zadebiutowały w 2021 roku. W sezonie 2024/2025 zobaczymy w nich Jagiellonię Białystok i Legię Warszawa. Polskie drużyny będą walczyły o wielkie pieniądze. Za sam udział w fazie ligowej otrzymały już po 3,17 mln euro, a to dopiero początek. Za każde zwycięstwo do zgarnięcia jest 400 tys. euro, a za remis 133 tys. euro. Tu również otrzymuje się premie za zajęte miejsce w fazie ligowej, która wynosi 28 tys. euro mnożone przez liczbę miejsc od końca.



Za odpadnięcie w kwalifikacjach do Ligi Konferencji otrzymuje się:

odpadnięcie w II rundzie - 350 tys. euro

odpadnięcie w III rundzie - 550 tys. euro

odpadnięcie w fazie play-off - 750 tys. euro



Za dotarcie do konkretnego etapu Ligi Konferencji otrzymuje się następujące premie:

awans do play-off (1/16 finału) - 200 tys. euro

awans do 1/8 finału - 800 tys. euro

awans do 1/4 finału - 1,3 mln euro

awans do 1/2 finału - 2,5 mln euro

awans do finału - 4 mln euro

zwycięstwo w Lidze Konferencji - 3 mln euro

Gdzie oglądać Ligę Konferencji i Ligę Europy w sezonie 2024/2025?

Mamy dobrą wiadomość dla polskich kibiców. Rozgrywki Ligi Europy i Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025 można oglądać na sportowych antenach Polsatu. Stacja ta wykupiła wyłączne prawa do pokazywania tych rozgrywek w Polsce. Oczywiście nie zabraknie transmisji polskich drużyn.