Zdradził to po latach, cała prawda wyszła na jaw. Ojciec gwiazdy wprost o Świątek

Iga Świątek objawiła się światu jesienią 2020 roku. W pandemicznych warunkach młodziutka Polka wygrała wielkoszlemowy French Open i wyraźnie dała do zrozumienia, że zamierza wprowadzić swoje porządki w czołówce kobiecego tenisa. Dziś jest liderką rankingu WTA - właśnie spędza 122. tydzień w tej roli. Co stoi za niebywałym sukcesem Polki? Bardzo ciekawe informacje w tej sprawie przekazał Piotr Woźniacki, ojciec Caroline.

W 2020 roku Świątek była zjawiskiem. Choć swoją grą zaimponowała całemu światu, można było mieć obawy, że eksplozja jej talentu nie potrwa długo. Wiele było już przecież takich historii w sporcie, nie tylko w tenisie. Tymczasem Polka udowodniła, że wygranie turnieju wielkoszlemowego nie było dziełem przypadku. Dalej harmonijnie się rozwijała, dokładając kolejne triumfy. W kwietniu 2022 roku została natomiast liderką rankingu WTA.

Na tym zaszczytnym miejscu - z krótką przerwą - pozostaje do dziś. Właśnie trwa 122. tydzień jej panowania, co stawia raszyniankę w elitarnym gronie. Pod tym względem przed nią są już tylko największe legendy dyscypliny, ze Steffi Graf na czele.

Tymczasem niezwykle ciekawej wypowiedzi udzielił Piotr Woźniacki, ojciec i trener byłej liderki rankingu - Caroline Woźniacki. W programie "Break Point" wytłumaczył on, skąd wziął się fenomen Świątek. Aby to zrozumieć, trzeba - jego zdaniem, cofnąć się do wspomnianego już 2020 roku. Kluczowym elementem była... pandemia koronawirusa, który wywróciła świat sportu do góry nogami.

- Iga w tym momencie miała ambicje, charakter i czas, żeby poświęcić się bezwzględnie temu, co robiła. Z kolei starsze zawodniczki zobaczyły uwarunkowania, że lecisz gdzieś i możesz nie grać, bo nie wiadomo, czy wpuszczą cię na kort. I to się tak trochę rozmyło - tłumaczył Woźniacki.

Jak dodał - Świątek ma też odpowiedni charakter do sportu.

- Iga jest bardzo solidna, jeśli chodzi o treningi i podejście. Te elementy sprawiły, że jest tu, gdzie jest - powiedział trener.

Polka wycofała się z zawodów w Seulu i Pekinie. Według informacji przekazanych przez jej sztab, ma natomiast wystartować w Wuhan.