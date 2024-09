Badosa, zajmująca 19. miejsce w rankingu, zmierzy się w sobotę z Rebeccą Sramkovą w trzeciej rundzie WTA w Pekinie. W swoim ostatnim meczu, Hiszpanka przegrała z Emmą Navarro 2-6, 5-7 w ćwierćfinale US Open. Mimo tej porażki, Badosa pokazała solidną formę, docierając do ćwierćfinału jednego z najważniejszych turniejów w sezonie. Teraz będzie chciała odbić się w Pekinie i awansować do kolejnej rundy.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianki nie było. Pewny awans Sabalenki do kolejnej rundy turnieju w Pekinie

Jej rywalka, która zajmuje 61. miejsce w rankingu, w środę pokonała Anhelinę Kalininę 6-4, 6-0 w pierwszej rundzie turnieju toczonego w stolicy Chin. W swoim ostatnim turnieju, Thailand Open, Sramkova zdobyła tytuł, pokonując w finale Laurę Siegemund 6-4, 6-4. Jej ostatnie zwycięstwa pokazują, że jest "na fali" i wydaje się być gotowa na kolejne wyzwania. Mecz z Badosą będzie dla niej kolejną okazją do udowodnienia swojej wartości na korcie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Paula Badosa - Rebecca Sramkova od godziny 5:00 na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport