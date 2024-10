Nagłe ogłoszenie! Trener odchodzi z Rakowa Częstochowa

"Wraz z końcem rundy jesiennej Dawid Szwarga - po ponad trzech latach - opuści Raków Częstochowa. Szwarga dołączył do Medalików w czerwcu 2021 roku. W roli asystenta trenera Marka Papszuna miał wpływ na wywalczenie mistrzostwa Polski, Pucharu Polski oraz dwóch Superpucharów Polski. W poprzednim sezonie jako pierwszy trener Rakowa wspólnie z drużyną wywalczył historyczny awans do fazy grupowej Ligi Europy" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Szwarga w przeszłości pracował jako asystent w GKS Katowice, a w 2021 roku trafił do Rakowa. Najpierw pełnił rolę asystenta Marka Papszuna, a w sezonie 2023/2024 był pierwszym trenerem. Po tym, jak Papszun wrócił do Częstochowy, ponownie został jego asystentem. Jak się okazało, będzie tę funkcję pełnił do zakończenia rundy jesiennej PKO BP Ekstraklasy.

Jak na razie nie wiadomo, jakie są dalsze plany zawodowe Szwargi.

BS, Polsat Sport