Wielki powrót do kadry. Czekał na to siedem lat

Solanke zadebiutował w kadrze Anglii 14 listopada 2017, zaliczając 15 minut w towarzyskim spotkaniu z Brazylią (0:0). Później już nie był powoływany.

Latem mający również nigeryjskie obywatelstwo piłkarz przeszedł z Bournemouth do Tottenham Hotspur za ok. 80 mln euro. We wrześniu pauzował krótko z powodu kontuzji i - jak wyjaśnił Carsley - dlatego zabrakło go w reprezentacji w pierwszych spotkaniach LN.

"Świetnie go znam, bo pracowałem z nim w przeszłości. Był blisko powołania już we wrześniu, ale nabawił się drobnego urazu. Ma wielkie możliwości i cechy, które mogą się przydać w drużynie narodowej. Świetnie radził sobie już w Bournemouth, a teraz dyspozycję przekłada na Tottenham" - tłumaczył trener.

Carsley po Euro 2024 jako tymczasowy szkoleniowiec wicemistrzów kontynentu zastąpił Garetha Southgate'a i odniósł w tej roli dwa zwycięstwa po 2:0 nad Irlandią i Finlandią.

Pytany o możliwość piastowania tej funkcji dłużej, odparł: "Jedynym moim zmartwieniem są zbliżające się mecze LN. Nie zaprzątam sobie głowy bardziej odległą przyszłością. Nie sądzę, by moja pozycja i sytuacja uległy zmianie".

Jego drużyna podejmie Grecję na Wembley w Londynie 10 października, a trzy dni później zagra na wyjeździe z Finlandią.

