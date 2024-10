Dramat Arkadiusza Milika. Usłyszał fatalne wieści

Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, przeszedł kolejną operację kolana, co oznacza, że jego powrót na boisko opóźni się do 2025 roku. Po kontuzji, która wykluczyła go z udziału w EURO 2024, Polak nadal zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Milik zmuszony był poddać się operacji lewego kolana, co znacząco opóźni jego powrót do gry. Klub potwierdził, że chodzi o uszkodzenie łąkotki, a zabieg okazał się niezbędny, by naprawić problem. Niestety, napastnik reprezentacji Polski nie będzie mógł wrócić na boisko wcześniej niż w 2025 roku. Zdaniem dziennikarzy La Gazzetta dello Sport, Milik wróci do gry najwcześniej za trzy miesiące.

Piłkarz doznał kontuzji podczas jednego z towarzyskich meczów przed EURO 2024, co zmusiło go do opuszczenia turnieju. Od tamtej pory zmagał się z problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiały mu powrót do pełnej sprawności. Pomimo intensywnej rehabilitacji, konieczna była operacja, aby w pełni wyleczyć uraz i zapobiec dalszym komplikacjom.

Milik to doświadczony napastnik, który w swojej karierze reprezentował barwy takich klubów jak Ajax Amsterdam, Napoli, a obecnie Juventus. W ostatnich sezonach zmagał się z licznymi kontuzjami, które hamowały jego rozwój i regularne występy na boisku. Pomimo tych trudności, pozostaje on jednym z filarów reprezentacji Polski.