Niesamowity wyczyn młodego polskiego skoczka! Bardzo udany weekend 17-latka

Łukaszczyk zdominował zawody FIS Cup w Otepaa, zdobywając podium każdego dnia konkursu. W piątek i sobotę Polak zajął trzecie miejsce, a w niedzielę uplasował się na drugiej pozycji, ustępując jedynie Austriakowi Nikiemu Hummlowi. FIS Cup to cykl zawodów skoków narciarskich najniższej rangi organizowany przez Międzynarodową Federację Narciarską, który stanowi pierwszy krok na drodze do Pucharu Świata. W zawodach tych startują młodzi zawodnicy, którzy mają szansę zdobyć doświadczenie i punkty potrzebne do awansu do wyższych rangą konkursów.

Na początku roku 17-latek zdobył brązowy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, co było jego pierwszym dużym sukcesem na arenie międzynarodowej. Skok na 108,5 metra w serii finałowej mógł przynieść mu złoto, jednak upadek sprawił, że musiał zadowolić się trzecim miejscem. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz, podkreślał wtedy, że młody skoczek potrzebuje czasu na rozwój i nie należy wywierać na niego zbyt dużej presji.

W klasyfikacji generalnej FIS Cup Łukaszczyk zajmuje obecnie 12. miejsce z 267 punktami, a jego kolega z kadry, Szymon Byrski, jest trzeci z 440 punktami. Kolejne zawody odbędą się już na śniegu w dniach 7-8 grudnia w szwajcarskim Kanderstegu, gdzie młodzi polscy skoczkowie będą mieli kolejną szansę na pokazanie swoich umiejętności.