Ukraińcy to jedyny zespół, który jeszcze nie odniósł zwycięstwa w tym sezonie i raczej ciężko będzie przerwać im tę fatalną passę w najbliższym starciu. A to dlatego, że do Tarnowa, gdzie swoje spotkania rozgrywa Barkom, zawita wicelider tabeli. Warszawianie po wyjazdowej porażce w szlagierze z Jastrzębskim Węglem 1:3, niespełna tydzień później efektownie wygrali u siebie z Aluron CMC Wartą Zawiercie 3:0.

Podopieczni Piotra Grabana mają tylko punkt straty do jastrzębian. Z kolei lwowianie nie tylko czekają na premierowy triumf, ale również na premierową zdobycz punktową. Warto podkreślić, że Barkom miał na początku sezonu trudny terminarz i konfrontacje z ligową czołówką. Kilka dni temu przegrał jednak na wyjeździe z GKS-em Katowice 1:3, co czyni go głównym kandydatem do spadku.

W poprzednim sezonie siatkarze ze stolicy dwukrotnie wygrali z Barkomem - u siebie 3:1 oraz na wyjeździe 3:0. Każdy inny wynik w sobotni wieczór będzie można uznać za sensację.

Gdzie obejrzeć Barkom - Projekt? O której godzinie?

Transmisja meczu Barkom Każany Lwów - PGE Projekt Warszawa od godz. 20:30 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.