Laporta potwierdza. Ważna wiadomość ws. Lewandowskiego!

Laporta ogłosił, że kontrakt Lewandowskiego zostanie automatycznie przedłużony, gdy zawodnik rozegra 50% meczów w sezonie. Klauzula ta jest już zawarta w jego obecnej umowie, co potwierdził Fabrizio Romano. Polak dołączył do Barcelony w 2022 roku, podpisując kontrakt do 2026 roku, z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

ZOBACZ TAKŻE: Były reprezentant zakończył karierę. Był skonfliktowany z Borucem

W ostatnich tygodniach pojawiły się pogłoski o możliwym sprowadzeniu nowego napastnika do Barcelony, aby zwiększyć konkurencję w ataku i zapewnić sobie większą głębię składu. Lewandowski jest obecnie w dobrej formie, ale wieku nie oszuka, co zmusiło klub do intensywnego rozglądania się po dostępnych opcjach na rynku transferowym. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniało się Jonathana Davida z francuskiego LOSC Lille oraz Viktora Gyökeresa z portugalskiego Sportingu Lizbona. Teraz jednak, gdy kontrakt zostanie przedłużony, sprawa sprowadzenia zastępcy dla polskiego napastnika wydaje się zamknięta.

"Lewy" radzi sobie znakomicie w obecnym sezonie. W hiszpańskiej La Lidze strzelił, jak dotychczas, 10 goli w 9 meczach, a w Lidze Mistrzów dołożył 2 bramki w 2 występach. W ostatnim meczu ligowym przeciwko Deportivo Alaves skompletował hat-tricka, prowadząc "Blaugranę" do zwycięstwa 3:0. Niestety, podczas ostatniego meczu reprezentacji Polski doznał kontuzji w starciu z Dominikiem Livakoviciem, ale jak podaje klub, jest już gotowy do gry. Kolejny mecz Barcelona zagra w niedzielę o 21:00 z Sevillą w ramach rozgrywek ligowych. Swoją szasnę na debiut dla "Dumy Katalonii" będzie miał wtedy Wojciech Szczęsny.