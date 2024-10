Dlaczego Jastrzębski Węgiel nie zagra w KMŚ 2024? Poznaliśmy powody tej decyzji

Jastrzębski Węgiel poinformował, że pomimo otrzymania zaproszenia do udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata 2024, drużyna nie weźmie udziału w tych rozgrywkach. Powodem takiej decyzji są m.in. wysokie koszty organizacji wyjazdu oraz konieczność przekładania spotkań PlusLigi i Ligi Mistrzów.

Jastrzębski Węgiel został oficjalnie zaproszony przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) do wzięcia udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata 2024 jako finalista tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Klubowe Mistrzostwa Świata zostaną rozegrane w dniach 10–15 grudnia w brazylijskim mieście Uberlandia. Jak się okazało, mistrz Polski nie weźmie jednak w udziału w tych rozgrywkach.

– Ze względu na daleką podróż, wysokie koszty organizacji takiego wyjazdu i całą logistykę z tym związaną uznaliśmy, że do Brazylii nie polecimy. Wyjazd ten wiązałby się także z koniecznością przekładania spotkań w PlusLidze i Lidze Mistrzów, co również nie jest bez znaczenia w kontekście tej decyzji. Dziękujemy światowym władzom siatkówki za zaproszenie do udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata, ale biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, nasza decyzja jest odmowna – stwierdził prezes klubu Adam Gorol.

Drużynę Jastrzębskiego Węgla w KMŚ 2024 zastąpi Cucine Lube Civitanova. W turnieju wystąpi osiem drużyn, oprócz Lube będą to Itas Trentino, Sada Cruzeiro, Ciudad Voley, Foolad Sirjan Iranian, Shahdab Yazd, Al Ahly SC oraz gospodarz – Praia Clube.

Polsat Sport, jastrzebskiwegiel.pl