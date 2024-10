Ten wpis Bartosza Kurka chwyta za serce. Pokazał się w innej roli

Bartosz Kurek z całego serca wspiera swoją żonę w jej powrocie do siatkówki. Tak też było w sobotę - Anna Kurek wraz z drużyną rozegrała kolejny mecz ligowy, a kapitan reprezentacji Polski oglądał to spotkanie z wysokości trybun. Jego wpis chwyta za serce!

Anna Kurek zapowiedziała swój powrót do siatkówki pod koniec września. 31-latka związała się z NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa i od razu odcisnęła piętno na nowym zespole, zostając MVP w meczu poprzedniej kolejki z KS Częstochowianka.



W sobotę jej drużyna zmierzyła się na wyjeździe z MUKS Sari Żory. Po raz kolejny Kurek i spółka triumfowały w trzech setach, co oznacza, że po dwóch kolejkach mają na koncie komplet punktów.

Z wysokości trybun mecz śledził Bartosz Kurek, który po zakończonym meczu opublikował wpis chwytający za serce.

- Czekając na powrót do treningów... Gratulacje kolejnego zwycięstwa - napisał, dodając, że jest dumny ze swojej żony.

Powrót Kurka do PlusLigi to jedno z najważniejszych wydarzeń tego sezonu. Niestety, kapitan reprezentacji Polski doznał kontuzji oka w meczu pierwszej kolejki, w którym ZAKSA zmierzyła się z PGE Projektem Warszawa. Nie wiemy, kiedy Kurek będzie gotowy do gry.

