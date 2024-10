Reprezentant Polski zmieni klub? Obserwuje go uczestnik Ligi Mistrzów

Niemiecki VfB Stuttgart rozważa pozyskanie polskiego reprezentanta Jakuba Modera z Brighton & Hove Albion, którego kontrakt wygasa latem - informuje Skysports.de. Polak wraca do formy po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Choć rozmowy są na wczesnym etapie, klub widzi w nim wartościowe wzmocnienie.

Jak donosi Skysports.de, "Die Roten" rozważają pozyskanie Modera z angielskiego Brighton & Hove Albion. Polak, który może grać zarówno jako defensywny pomocnik, jak i “box-to-box”, jest ceniony przede wszystkim za swoje umiejętności techniczne. Klub dostrzega w nim potencjalne wzmocnienie, mimo że rozmowy są na wczesnym etapie.

ZOBACZ TAKŻE: Zidane wróci na ławkę trenerską? Niespodziewany kierunek

Moder zadebiutował w reprezentacji Polski we wrześniu 2020 roku i od tego czasu stał się ważnym ogniwem drużyny narodowej. W kwietniu 2022 roku doznał poważnej kontuzji - zerwania więzadła krzyżowego przedniego (ACL) - podczas meczu z Norwich City. Kontuzja ta wykluczyła go z gry na półtora roku, co oznaczało, że nie mógł wziąć udziału w Mistrzostwach Świata w Katarze. Pomocnik przeszedł dwie operacje i długą rehabilitację, zanim wrócił na boisko w październiku 2023 roku.

Zawodnik ze Szczecinka w swojej karierze klubowej grał m.in. dla Lecha Poznań i Odry Opole, a w Anglii jest ceniony za swoje umiejętności techniczne i dużą aktywność na boisku. Jego powrót do formy po kontuzji jest uważnie obserwowany przez VfB Stuttgart, który widzi w nim potencjalne wzmocnienie składu.

W przeszłości w VfB Stuttgart grali już Polacy, tacy jak Marcin Kamiński, Przemysław Tytoń, czy Radosław Gilewicz. Klub, który po udanym sezonie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów, obecnie zajmuje 10. miejsce w Bundeslidze. Stuttgart widzi w Moderze potencjalne wzmocnienie, które może pomóc poprawić ich pozycję w tabeli.