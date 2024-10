Historyczne trofeum Unii! Emocjonująca dogrywka w meczu o Superpuchar Polski

Zgodnie z regulaminem o to trofeum mistrz Polski Unia walczył ze zdobywcą Pucharu Polski, czyli GKS Tychy. Oświęcimianie w finale play off sezonu 2023/24 okazali się lepsi od GKS Katowice. Chociaż siódmy, decydujący mecz rozegrano w stolicy woj. śląskiego, to zdołali zwyciężyć 1:0 po dogrywce (w rywalizacja play off do czterech zwycięstw 4-3).

ZOBACZ TAKŻE: Członek zarządu PZN o eksplozji formy Klemensa Joniaka. "Nie łudźmy się". To niszczy złote dzieci

Z kolei tyszanie 30 grudnia 2023 r. po raz 10. wywalczyli Puchar Polski. W rozegranym w Krynicy-Zdroju finale PP pokonali JKH GKS Jastrzębie 3:2 po dogrywce.

We wtorek kibice nie musieli długo czekać na pierwszego gola. W 87. sekundzie do bramki GKS trafił Sam Marklund. Wykorzystał fakt, że sprytnie zostawił mu krążek - w tercji obronnej rywala - Ville Heikkinen.

Tyszanie wyrównali w 27. minucie, gdy na ławce kar był oświęcimski obrońca Roman Diukow.

Po stracie gola zespół z zachodniej Małopolski ruszył do zdecydowanego ataku i ponownie wyszedł na prowadzenie w 36. min. Wówczas Radosław Galant wygrał wznowieniu w tercji obronnej tyszan, krążek trafił do Carla Ackareda, który popisał się celnym strzałem spod linii niebieskiej.

Trzecia tercja toczyła się pod dyktando GKS. Tyszanie wyrównali jednak dopiero w 58. min, wykorzystując ponownie grę w przewadze (na ławce kar był Ackered). Do końca trzeciej tercji żadna ze stron nie zdobyła już gola i zarządzona została dogrywka. W niej gola na wagę zwycięstwa zdobyła Unia.

Mecz o Superpuchar został we wtorek rozegrany po raz jedenasty. Wcześniej triumfowały: Comarch Cracovia Kraków w 2014, 2016 i 2017, GKS Tychy – 2015, 2018, 2019 i 2023, JKH GKS Jastrzębie 2020 i 2021, GKS Katowice - 2022.

Re-Plast Unia Oświęcim - GKS Tychy 3:2 po dogrywce (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0).

Bramki: 1:0 Sam Marklund (2), 1:1 Filip Komorski (27), 2:1 Carl Ackered (36), 2:2 Alan Łyszczarczyk (58), 3:0 Christopher Liljewall (65).

Kary: Unia - 8; GKS Tychy – 10 minut. Widzów: 2500.

PAP