Grzegorz Michalewski, Polsat Sport: W najbliższy weekend rozpocznie się nowy sezon zmagań na krótkim torze. Pierwsze zawody odbędą się w Montrealu. Z jakimi oczekiwaniami przystąpi do tych zmagań nasza kadra?

Urszula Kamińska, trenerka polskiej kadry: My nie oczekujemy, a jedynie sprawdzamy na ile nasze przygotowania przekładają się na wyniki sportowe i na ile nasze umiejętności są wykorzystywane w warunkach bezpośredniej rywalizacji.

W porównaniu do lat ubiegłych zostało wprowadzonych kilka zmian nie tylko w samym kalendarzu imprez, ale także jeśli chodzi o samą rywalizację. Jak je pani ocenia?

Format World Tour jest niemal identyczny z formatem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich i pucharu świata. Z jednej strony otwiera szanse na ściganie się najlepszych zawodników na wszystkich dystansach, z drugiej strony zamyka szanse wschodzącym zawodnikom na zbieranie doświadczenia w trakcie imprez tej rangi. Skrócenie pucharu świata z czterech do trzech dystansów spowodowało zmiany i my na przykład zabraliśmy w tym roku po jednym zawodniku mniej w każdej kategorii.

Jak wyglądały przygotowania do nowego sezonu. Czy różniły się one jakoś szczególnie od tych jakie były w latach ubiegłych?

Sezon był nieco inny, choć bezpośrednie przygotowanie startowe było podobne. Zmieniła się lokalizacja obozu, a podyktowane to było potrzebami teamu, możliwością korzystania z bezpiecznego i przyjaznego zawodnikom obiektu. Zawsze stwarzamy warunki w których minimalizujemy ryzyko kontuzji, gdyż te mogą zaburzyć przygotowania do igrzysk olimpijskich.

Do kadry wraca Natalia Maliszewska, której zakończyło się ponad roczne zawieszenie. W jakiej dyspozycji jest nasza reprezentantka i czego możemy się po niej spodziewać w tym sezonie?

Musimy dać czas Natalii na płynny powrót do ścigania na wysokich intensywnościach. To czego możemy się spodziewać, to walka. Powroty nie są łatwe, sport się zmienia dynamicznie. Im bliżej igrzysk, konkurencja wzrasta, więc to będzie interesująca rywalizacja.

Wprawdzie nie jest to sezon olimpijski, ale ważne zawody odbędą się w lutym przyszłego roku w Mediolanie. Te zawody pucharu świata będą testem areny olimpijskiej i doskonałą okazją, aby zapoznać się z tym obiektem.

Tak to prawda. Jesteśmy ciekawi i ja osobiście czekam na te zawody, aby sprawdzić zawodników i dać im szansę poczucia przedolimpijskiej atmosfery.

Bez dwóch zdań cieszy ogromny progres jaki w ostatnim czasie zrobiły nasze sztafety, zwłaszcza męska – czego efektem były medale mistrzostw Europy i świata.

Progres sztafet cieszy, ale musimy iść do przodu. Medal mistrzostw świata to już przeszłość, należy skupić się na tym co możemy zrobić dziś, aby w najbliższej przyszłości móc sięgać po medale regularnie.

Najważniejszymi zawodami w tym sezonie będą mistrzostwa Europy w Dreźnie oraz mistrzostwa świata, które odbędą się w Pekinie. Na co możemy liczyć jeśli chodzi o występy Biało-Czerwonych w tych zawodach?

Możemy liczyć na szybkie ściganie. Kierunek naszych przygotowań wyznacza chęć ścigania się o najwyższe trofea.

