Motocyklowe mistrzostwa świata przeniosły się z Tajlandi do Malezji, jednakże rywalizacja o tytuł mistrzowski toczyć się będzie w cieniu tragedii, która spotkała mieszkańców regionu Walencji w Hiszpanii.

Ostatnia runda miała odbyć się, za dwa tygodnie na torze Ricardo Tormo w Walencji. Powódź, ponad pięćdziesiąt ofiar śmiertelnych i ogrom zniszczeń to wystarczające powody, by - jak twierdzą zawodnicy - nieodpowiednim było przeprowadzenie ostatniej rundy mistrzostw właśnie w Walencji. Organizator stoi zatem przed ogromnym wyzwaniem, by znaleźć miejsce, gdzie o tej porze roku ściganie byłoby możliwe.

Mówi się o przeniesieniu rundy do Portimao, Jerez lub nawet Kataru. W najbliższych godzinach powinniśmy poznać decyzję w sprawie zakończenia sezonu, choć anulowanie ostatniego rozdziału sezonu 2024 także jest możliwe. Pozostaje zatem pytanie, czy do wywalczenia do końca roku Jorge Martin i Pecco Bagnaia będą mieli 74 czy 37 punktów? Siedemnaście punktów różnicy pomiędzy pretendentami do tytułu - Jorge Martinem i Pecco Bagnaią - zwiastuje niesamowitą końcówkę sezonu. Jednakże nie wiemy, jak ten koniec sezonu będzie wyglądał.



Tytuły w mniejszych kategoriach zostały rozdane - w Moto3 mistrzem świata jest David Alonso, a w Tajlandii poznaliśmy mistrza - Ai Ogurę. Losy ostatniego tytułu - najważniejszego w klasie królewskie - są wciąż niepewne. Trzymamy kciuki, byśmy w ten weekend poznali losy ostatniej rundy i byli świadkami fantastycznego pojedynku w MotoGP.



