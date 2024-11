W sobotnim finale A Polak wjechał na metę na czwartej pozycji, ale sędziowie dopatrzyli się przewinienia i jego wynik nie został uwzględniony. Został zatem sklasyfikowany jako ostatni w gronie pięciu zawodników. Na tym dystansie Sellier zajął 50. pozycję, a Łukasz Kuczyński - 58.

ZOBACZ TAKŻE: Zaskakująca reakcja reprezentanta Polski! "Dopiero teraz dowiaduję się o tym fakcie"

Zwyciężył reprezentant gospodarzy Steven Dubois, który przed tygodniem, w inauguracyjnej rundzie WT także w Montrealu, uplasował się na drugiej pozycji. Wówczas zwyciężył jego rodak William Dandjinou, który tym razem był drugi.

W ubiegłym tygodniu Niewiński stanął na najniższym stopniu podium, tyle że na dystansie 1000 m. W tej konkurencji będzie się ponownie ścigał w niedzielę.

Wcześniej w sobotę w półfinale sztafet na 3000 m drugie miejsce, dające awans do finału, zajęły Polki w składzie: Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska. Sędziowie dopatrzyli się jednak przewinienia jednej z nich przy upadku rywalki i nałożyli na biało-czerwone karę. To oznacza, że nie wystąpią one ani w finale A, ani w finale B, i zostaną sklasyfikowane na ósmej pozycji.

Na dystansie 1500 m mężczyzn Neithan Thomas zajął 26. miejsce, Felix Pigeon był 32., a Niewiński - 61. Zwyciężył Dandjinou, najlepszy na tym dystansie także przed tygodniem.

Na 1000 m kobiet najlepiej z Polek spisała się Kamila Stormowska, która zajęła 18. lokatę. Natalia Maliszewska była 22., a Gabriela Topolska 29. Triumfowała reprezentantka Korei Południowej Choi Min-jeong, która minimalnie wyprzedziła najszybszą w 1. rundzie World Touru Holenderkę Xandrę Velzeboer.

Na niedzielę planowane są wyścigi na 500 i 1500 m kobiet oraz na 1000 m mężczyzn, a także rywalizacje męskich sztafet na 5000 m oraz sztafet mieszanych.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RI, PAP