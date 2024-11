Będzie to starcie dwóch zespołów z dołu tabeli. Policzanki znajdują się na 10. lokacie, a bydgoszczanki plasują się pozycję niżej. Chemik i Pałac wyprzedzają jedynie beniaminka Sokół&Hagric Mogilno. Zarówno jedna, jak i druga ekipa będzie chciała odnieść zwycięstwo po serii porażek.

W przypadku Chemika jest ona dłuższa. Podopieczne Dawida Michora przegrały cztery ostatnie ligowe starcia. Ostatnią wygraną do swojego dorobku zapisały pod koniec września w meczu z Energą MKS Kalisz. Przed tygodniem siatkarki z Polic w trzech setach musiały uznać wyższość ŁKS Commercecon Łódź.

Z kolei jeśli chodzi o Pałac, to seria porażek wynosi trzy spotkania. Zespół z Bydgoszczy ma taki sam bilans co Chemik (jedno zwycięstwo i cztery porażki), ale ma gorszy bilans setów. Przez to plasuje się w tabeli niżej. Warto wspomnieć, że jedną drużyną, którą Pałac pokonał w tym sezonie, był wspomniany ŁKS. Bydgoszczanki wygrały wtedy w pięciu setach.

Relacja live i wynik na żywo meczu LOTTO Chemik Police - Metalkas Pałac Bydgoszcz na Polsatsport.pl. Początek o 12:30.

Polsat Sport