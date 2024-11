Jak powstała koszykówka? Nie zgadniecie, gdzie narodziła się NBA!

Koszykówka to jeden z najpopularniejszych sportów na całym świecie. Generuje dziś milionowe przychody i ogromne zainteresowanie. Za początek tego sportu uznaje się rok 1891. Wtedy narodziła się koszykówka. Ta historia może zaskakiwać.

James Naismith – wizjoner, który wymyślił koszykówkę



Za pioniera koszykówki uznaje się Kanadyjczyka Jamesa Naismitha. Na co dzień był nauczycielem wychowania fizycznego YMCA Training School w Springfield w Stanach Zjednoczonych.

Mężczyzna szukał pomysłu na sport, który z powodzeniem będzie można uprawiać przez cały rok, w zamkniętym środowisku. Jednocześnie chciał, aby była to gra zespołowa, gdzie połączono by siłę fizyczną, taktykę i spryt zawodników. Tak powstawała koszykówka, którą znamy do dziś.

Ten mecz uznawany jest za pierwszy w historii koszykówki



W 1891 roku spisano pierwsze zasady gry w koszykówkę. Ich twórcą jest wspomniany James Naismith. On również odpowiada za zorganizowanie pierwszego meczu koszykówki na świecie. Ten odbył się 21 grudnia 1891 roku na uczelni Springfield YMCA.

Na parkiecie spotkały się dwie drużyny. W każdej z nich było po 9. zawodników. Dwa kosze znajdowały się na wysokości 3,05 m. Co ciekawe, kosze były zabudowane od spodu. Oznacza to, że za każdym razem po trafionym rzucie należało piłkę wyjąć ręcznie z wiklinowego kosza. Używano do tego drabiny.

Rozpowszechnienie koszykówki w Stanach Zjednoczonych



Koszykówka szybko zyskała na popularności w całych Stanach Zjednoczonych. Już w 1893 roku sport ten wprowadzono do standardowego programu nauczania wychowania fizycznego w szkołach i na uczelniach na terenie całego kraju.

Powstanie pierwszej profesjonalnej ligi koszykówki



Pierwsza profesjonalna liga koszykówki powstała w Stanach Zjednoczonych. Powołano ją do życia w 1898 roku. Wówczas zainaugurowano National Basketball League. Rozgrywki te stały się bezpośrednim protoplastą dla współczesnej NBA, która powstała około pół wieku później.

Koszykówka sportem olimpijskim



W 1936 roku koszykówka została wpisana do grona dyscyplin olimpijskich. Zadebiutowała w Berlinie na ostatnich igrzyskach przed wybuchem II Wojny Światowej.

Po wznowieniu sportowej rywalizacji koszykówka na stałe wpisała się w program imprezy, z kolei w 1976 roku na igrzyskach olimpijskich w Montrealu po raz pierwszy walczono o medale w koszykówce kobiet. Współcześnie jest to jeden z najbardziej widowiskowych sportów.

Powstanie najlepszej ligi na świecie



Dziś liga NBA uznawana jest za zdecydowanie najlepszą ligę koszykarską na świecie. To w niej występują legendarni gracze, którzy zarabiają miliony dolarów.

Liga NBA powstała w 1949 roku. Wówczas połączono National Basketball League z powołaną do życia w 1946 roku Basketball Association of America. To dało początki NBA.

Zaledwie rok później złamano ważną barierę rasową w sporcie. Pierwszym czarnoskórym koszykarzem w lidze NBA został Chuck Cooper. Dzięki temu sport ten wykonał kolejny rok naprzód. Rozwój kontynuowany jest do dziś.