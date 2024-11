Zdecydowanymi faworytami tego starcia są przyjezdni, którzy walczą o umocnienie swojej pozycji w czołówce tabeli. Cracovia plasuje się na czwartej lokacie ze stratą dwóch punktów do trzeciej Jagiellonii oraz przewagą czterech "oczek" nad Legią Warszawa. Krakowianie mają ponadto szansę wykorzystać wpadkę Lecha Poznań i zmniejszyć dystans do lidera do dwóch punktów.

Lechia znajduje się na przeciwległym biegunie klasyfikacji - na przedostatniej lokacie z punktem przewagi nad Śląskiem, który rozegrał jedno spotkanie mniej. To oznacza, że gdańszczanom grozi rola "czerwonej latarni" rozgrywek. Ekipa z Trójmiasta do bezpiecznej pozycji traci dwa punkty.

Ostatni raz oba zespoły rywalizowały ze sobą w kwietniu 2023 roku. Wówczas Lechia przegrała u siebie z Cracovią 1:2.

