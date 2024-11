Novak Djokovic nie zagra w ATP Finals!

ATP Finals to turniej, w którym ośmiu najlepszych tenisistów (według rankingu ATP Race) walczy o tytuł w ostatnich zawodach w sezonie. W tym roku odbędzie się w dniach 10-17 listopada w Turynie. Po tych rozgrywkach tenisistów czeka przerwa w grze.

W tegorocznych zmaganiach wystąpią: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz i Daniił Miedwiediew. Panowie przekroczyli próg kwalifikacji (3915 punktów) i są pewni udziału w rozgrywkach. Tuż poniżej wymaganych punktów znalazł się Novak Djokovic (3910 punktów). Za nim uplasowali się Casper Ruud i Alex de Minaur.

Wiadomo już jednak, że Djokovic w Turynie na pewno nie wystąpi. Legendarny tenisista ogłosił to na swoim Instagramie.

"To wielki zaszczyt zakwalifikować się do ATP Finals w Turynie. Nie mogłem się doczekać, by już tam być, ale z powodu kontuzji nie zagram w przyszłym tygodniu. Przepraszam tych, którzy planowali mnie tam zobaczyć. Życzę wszystkim zawodnikom wspaniałego turnieju. Do zobaczenia wkrótce" - napisał Djokovic na instastory.

Najprawdopodobniej miejsce 37-latka zajmie Andriej Rublow. Rosjanin znajduje się bowiem na dziewiątym miejscu w wirtualnym rankingu ATP Race.

Djokovic to triumfator poprzedniej edycji turnieju. W 2023 roku Serb nie dał szans Jannikowi Sinnerowi (6:3, 6:3). Rok wcześniej wygrał z Casperem Ruudem. Łącznie w ATP Finals zwyciężał aż siedmiokrotnie.