Kontrowersyjny ruch Probierza. Legendarni selekcjonerzy punktują!

Paulo Sousa źle wyszedł na zagranicznym zgrupowaniu Polski

Poprzednio na wyjazdowe zgrupowanie "Biało-Czerwonych" zdecydował się trzy lata temu Paulo Sousa. Portugalczyk wywiózł "Biało-Czerwonych" do Hiszpanii, pod Gironę, by tam przygotować ich do meczu z Andorą. Ten pomysł był zresztą początkiem końca Sousy. Nie spodobał się kapitanowi reprezentacji Robertowi Lewandowskiemu, który miał plany związane z kręceniem filmu na jego temat.

Skończyło się nie najlepiej: Sousa z Lewandowskim ustalili, iż Robert zagra z Andorą, której zresztą strzelił dwie bramki, ale zostanie zluzowany z meczu z Węgrami, trzy dni później na PGE Narodowym w Warszawie. Zwolnienie Lewandowskiego nie spodobało się Kamilowi Glikowi. Sousa postanowił zatem i jemu dać wolne. Grająca bez dwóch liderów kadra przegrała z "Bratankami" 1:2, tracąc przywilej wyższego rozstawienia i gry u siebie w barażu o wyjazd na MŚ. Na własne życzenie. Po tym galimatiasie fotel trenerski Sousy zapłonął, a on sam salwował się ucieczką do Brazylii.

Michał Probierz: W Warszawie jest problem z brakiem boisk

Teraz Michał Probierz postanowił, że najbliższe zgrupowanie zacznie się w Porto i będzie tam trwało aż do meczu z Portugalią. Bezsprzecznie aura będzie korzystniejsza, bo zamiast mgieł i jesiennego chłodu, jakie mamy od kilku dni w naszym kraju, będzie słonecznie i plus 21 stopni Celsjusza.

- W Warszawie jest problem z boiskami do treningu. W odróżnieniu od wielu innych państw nie mamy swojego ośrodka, a to byłby wielki krok dla polskiej piłki. Ktoś może uznać, że to temat zastępczy, ale musimy o tym mówić. Centrum treningowe jest potrzebne reprezentacji seniorów, ale również wszystkim pozostałym. Roberto Martinez, gdy rozmawiał z PZPN o przejęciu kadry, to od razu pytał o warunki do treningu. To powinien być kolejny krok i wiem, że prezes Cezary Kulesza wraz z sekretarzem generalnym Łukaszem Wachowskim prowadzą w tej sprawie rozmowy – tłumaczył w Sport.pl selekcjoner.

Co z ośrodkami, które zostały po Euro 2012?

Rodzi się jednak pytanie, czy reprezentacja musi mieć zgrupowanie w Warszawie, skoro tam faktycznie problem z boiskami? Przecież przed Euro 2012 powstało w Polsce tyle ośrodków treningowych i największe potęgi, na czele z Hiszpanią, Anglią, Holandią, Włochami były z nich bardzo zadowolone. Od tamtego czasu o wspaniałe bazy wzbogaciły się kolejne kluby, jak choćby Cracovia, w budowie której centrum, w Rącznej, uczestniczył sam Probierz. Na dodatek ten ośrodek jest zbudowany tuż przy lotnisku Kraków-Balice, co ułatwia logistykę.

Czy reprezentacja Polski nie podcina gałęzi, na której siedzi polska piłka, wydając pieniądze na zgrupowanie w innym kraju? Przypomnijmy, że Portugalczycy w październiku zrezygnowali z treningu i udziału w oficjalnej konferencji przed meczem z Polską na PGE Narodowym. Przylecieli do Warszawy dopiero późnym wieczorem, a po meczu zaraz wrócili do siebie.

Antoni Piechniczek i Jerzy Engel komentują wybór Probierza

Zapytaliśmy o zdanie na temat wyprowadzenia reprezentacji Polski na zgrupowanie do Portugalii legendarnych selekcjonerów Antoniego Piechniczka i Jerzego Engela.

- Organizacyjnie jest to dobre rozwiązanie, bo Michał Probierz zyskuje jeden dzień na trening. Zawodnicy nie będą musieli lecieć do Warszawy, by później marnować kolejny dzień na podróż do Portugalii, tylko od razu udadzą się do Porto i będą mogli się skupić na treningu. Każda dodatkowa godzina na pracę z zespołem jest niezwykle cenna – powiedział Polsatowi Sport Antoni Piechniczek.

- Ja nie odbieram organizacji zgrupowania w negatywnych kategoriach. Jest wręcz odwrotnie. Trener doskonale wie, czego potrzebuje. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne mecze są przed nim. Wie też, jaki ostateczny cel musi osiągnąć. Dlatego pod swój plan dopasowuje sobie wszystko: organizację zgrupowań, wyjazdy, powołania i inne detale wyłącznie po to, aby ten cel osiągnąć – przyklaskuje pomysłowi Probierza Jerzy Engel.

- Musimy wierzyć, że w planie Probierza nie będzie żadnych pomyłek, tylko stanie się wręcz odwrotnie – nasz zespół będzie dobrze grał – dodał selekcjoner, który awansował z Polską na MŚ 2002 r.

Reprezentacja Polski od poniedziałku zamieszka w Portu, a trenować będzie w oddalonym 11 km od hotelu ośrodku Gondomar Sport Clube. Gondomar to 160-tysięczne miasto w aglomeracji Porto.

Mecz Ligi Narodów Portugalia – Polska zostanie rozegrany w piątek, 15 listopada, o godz. 20:45. W poniedziałek, 18 listopada, Biało-Czerwoni zakończą zmagania w Lidze Narodów meczem ze Szkocją na Stadionie Narodowym. Początek o godz. 20:45.