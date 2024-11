Mistrz Polski pokonany! Pierwsza porażka w sezonie

Lepiej w to spotkanie weszli sopocianie - po trafieniach Tarika Phillipa i Andy’ego Van Vlieta było 5:0. Ofensywę przyjezdnych starał się rozruszać DJ Funderburk, a po akcji Kamil Łączyński - Luke Petrasek różnica zmniejszyła się do trzech punktów. Trefl opanował sytuację, a na linii rzutów wolnych skuteczni byli Phillip i McGowens. Po kolejnej akcji tego drugiego gospodarze byli lepsi o 10 punktów. Po 10 minutach było 30:22.

ZOBACZ TAKŻE: Rewelacyjna ostatnia kwarta! Arriva Polski Cukier górą w meczu z Tasomix Rosiek Stalą

W drugiej kwarcie sytuację włocławian starał się poprawiać m. in. Ryan Taylor. Dzięki późniejszym rzutom wolnym Michała Michalaka Anwil zbliżył się na zaledwie punkt! Taylor po chwili dawał swojej ekipie prowadzenie. Reagowali na to Zyskowski oraz Schenk, ale teraz to goście narzucali swoje warunki. Dzięki rzutom wolnym rozgrywającego Trefla pierwsza połowa zakończyła się remisem po 54.

Po przerwie lepiej prezentował się zespół trenera Żana Tabaka - po trójce Schenka uciekał na sześć punktów. Ryan Taylor starał się zmniejszać straty, a swoje akcje dokładał też Michał Michalak. Po kolejnej akcji reprezentanta Polski ponownie był remis, a Taylor dawał przewagę przyjezdnym. Po 30 minutach było 76:80.

W czwartej kwarcie trójka Justina Turnera oznaczała już dziewięć punktów prowadzenia ekipy trenera Selcuka Ernaka. Gospodarze nie pokazywali już tak świetnej ofensywy, a po efektownych zagraniach DJ Funderburka przewaga włocławian wzrosła do 11 punktów. Anwil już do końca kontrolował wydarzenia na parkiecie i wygrał 108:93.

ORLEN Basket Liga - 6. kolejka

Trefl Sopot - Anwil Włocławek 93:108 (30:22, 24:32, 22:26, 17:28)

Trefl: Jakub Schenk 29, Jarosław Zyskowski 16, Tarik Phillip 15, Aaron Best 11, Andy Van Vliet 8, Marcus Weathers 7, Robert McGowens 4, Bartosz Jankowski 3, Mikołaj Witliński 0,

Anwil: Michał Michalak 29, DJ Fundenburk 21, Ryan Taylor 19, Justin Turner 12, Luke Petrasek 12, Kamil Łączyński 8, Ronald Jackson Jr. 5, Krzysztof Sulima 2, Karol Gruszecki 0, Bartosz Łazarski 0, Antoni Ślufiński 0.

PLK.PL