Fatalny start mistrza kraju. Na ratunek przyszedł były gracz PlusLigi

Broniący tytułu Selver x TalTech rozpoczął bieżące rozgrywki od kompletu porażek i po sześciu spotkaniach z zaledwie jednym zdobytym punktem (przegrana 2:3 z Voru Barrus) jest czerwoną latarnią Cronimet ligi.

Na ratunek ekipie z Tallinna przyszedł doskonale znany kibicom polskiej siatkówki Arash Dosanjh. Australijczyk w latach 2018-2020 był zawodnikiem Aluronu CMC Warty Zawiercie, a w sezonie 2022/2023 bronił barw BBTS-u Bielsko-Biała. W ostatnim czasie był bez klubu po tym, jak rozstał się z rosyjską Novą Nowokujbyszewsk.

- Dosanjh był bez pracy, ale cały czas przebywał w Europie i starał się trenować. Liczymy na to, że zostanie z nami na dłużej. Ma wiele atutów, ale zdajemy sobie sprawę, że musi minąć trochę czasu, zanim dojdzie do optymalnej formy. Już teraz widać jednak, że doskonale wie, co musi robić, a ponadto wykazuje się cechami przywódczymi - powiedział trener Andre Toobal, cytowany przez dziennik "Postimees".

Szkoleniowiec Selver x TalTech podkreśla, że ogromną rolę w sprowadzeniu Australijczyka odegrał... również dobrze znany z polskich parkietów Lincoln Williams, były atakujący MKS-u Będzin 2018/2019). To właśnie on przekonał swojego rodaka, że Estonia będzie doskonałym miejscem na odbudowanie kariery.