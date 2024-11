PKO BP Ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze. Relacja live i wynik na żywo

Po poniedziałkowej porażce z KGHM Zagłębiem Lubin (0:3) nastroje w Śląsku mocno poleciały w dół. Nie chodzi nawet o samą przegraną, ale o styl. Zespół Magiery zaprezentował się katastrofalnie i był zdecydowanie słabszy od rywali.

„Styl, w jakim zagraliśmy, jest nie do zaakceptowania. Brak podjęcia stuprocentowej walki, kiedy nie idzie, jest nie do zaakceptowania. Poza Pokornym i Leszczyńskim wszyscy zagrali poniżej możliwości. W sobotę chcemy się zrehabilitować. Mecz z Górnikiem będzie dla nas kluczowy” – powiedział trener Magiera.

Szkoleniowiec zwrócił uwagę, że wcześniejsze cztery spotkania nie wskazywały, aby tak wyglądało spotkanie w Lubinie. Śląsk zremisował z GKS Katowice i Rakowem Częstochowa, a także wygrał ze Stalą Mielec i w Pucharze Polski z Radomiakiem Radom.

„Po przegranym meczu z Cracovią obraliśmy kierunek, który był bardzo dobry. W czterech meczach zdobyliśmy osiem punktów. Jeżeli tak gralibyśmy do końca sezonu, w takim rytmie, byłoby bardzo dobrze. Ale nagle przydarzył się mecz w Lubinie, który nie ukrywam, zbił mnie z tropu. Mamy pewne wnioski, ale nie chcemy o nich mówić głośno. Odbyliśmy szereg rozmów, ale to tylko słowa, a później jest boisko” – dodał Magiera.

Trener Śląska odniósł się też do zarzutów, że jego zespół jest jednym z najmniej biegających w całej ekstraklasie.

„Podobnie to wyglądało w poprzednim sezonie, ale wówczas były wyniki i nikt nie miał pretensji i tego nie poruszał. W meczach z Rakowem, czy Stalą nie było wielkiej różnicy” – krótko skomentował.

Na razie pozycja trenera Magiery nie wydaje się być zagrożona, ale kolejny bardzo słaby występ może to zmienić i włodarze miasta Wrocławia, które jest właścicielem klubu, mogą stracić cierpliwość. Śląsk zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i do bezpiecznej strefy traci trzy punkty, ale ma też jedno spotkanie rozegrane mniej (z Radomiakiem u siebie).

„Nie rozmawiałem osobiście z prezydentem Wrocławia, ale rozmawiałem telefonicznie. To jednak nic nadzwyczajnego, bo takie rozmowy odbywamy często. Nikt nie akceptuje sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Ja tego nie akceptuję. To jest niedopuszczalne i musimy to zmienić. Liczę, że pierwszy krok zrobimy jutro” – podsumował Magiera.



IM, PAP