Rywalka już czeka na Świątek, ma po swojej stronie wielki atut. Padła deklaracja

Pięć zawodniczek hiszpańskiej reprezentacji wybranych do turnieju przez kapitankę, Anabel Medinę, zakończyło w niedzielę drugi dzień przygotowań do zawodów, które odbędą się hali Martin Carpena w Maladze.

ZOBACZ TAKŻE: Sinner zaczął ATP Finals od zwycięstwa

Wszystkie oczy miejscowych kibiców zwrócone są na Badosę, aktualny numer jedenaście na świecie i liderkę gospodarzy w walce o tytuł, którego nie udało się zdobyć Hiszpanii w tym stuleciu.

Tenisistka, której rodzice są Katalończykami, urodziła się w Nowym Jorku. 26-latka udzieliła krótkiej wypowiedzi dla Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Tenisowej (RFET).

- Zakończyłam rok bardzo dobrze i przygotowywałam się bardzo ciężko przez kilka tygodni - powiedziała. Przyznała, że czyni ją to "bardzo pewną siebie i chętną do reprezentowania swojego kraju".

- Turniej w domu jest czymś wyjątkowym - dodała.

Badosa przystąpi do turnieju po świetnej drugiej połowie sezonu, w której udało jej się zbliżyć do pierwszej dziesiątki. „To był rok wielu emocji, najgorszych i najlepszych. Prawda jest taka, że skończyłam go bardzo dobrze” - podsumowała.

- Powrót do grona najlepszych na świecie był jednym z moich celów i udało mi się go osiągnąć, więc jestem z siebie bardzo dumna - stwierdziła Badosa, która zagra przeciwko jednej z najlepszych obecnie zawodniczek, nr 2 na świecie Idze Świątek, liderce polskiej drużyny. Raszynianka w niedzielę przyleciała do Hiszpanii.

Badosa swoją przeciwniczkę, z którą zagra we środę, uznała za „bardzo konsekwentną i bardzo utalentowaną”. Lubi grać z tego typu rywalkami.

- To będzie bardzo trudny mecz. Będę miała po swojej stronie publiczność, więc jestem gotowa zagrać przeciwko niej i dać z siebie wszystko - zapowiedziała.

W skład zespołu Hiszpanii oprócz Badosy wchodzą: Jessica Bouzas-Maneiro (55. WTA), Nuria Parrizas-Diaz (98. WTA), Sara Sorribes-Tormo (104. WTA) i Marina Bassols-Ribera (154. WTA).

Polskę będą reprezentowały, wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek oraz zajmująca 25. miejsce Magdalena Fręch, 38. Magda Linette, 165. Maja Chwalińska i 158. Katarzyna Kawa.

Mecz rozpocznie się w środę o g. 17.00. Będzie składał się z dwóch pojedynków singlowych i jednego deblowego. Na zwyciężczynie w ćwierćfinale już czeka rozstawiony z numerem drugim zespół Czech, który na otwarcie ma "wolny los". Turniej potrwa do 20 listopada.