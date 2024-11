Do półmetka zbliża się pierwsza runda rozgrywek EuroCup. W 8. kolejce zmagań Trefl Sopot podejmie we własnej hali Hapoel Shlomo Tel Awiw. Goście będą faworytami tego pojedynku. Relacja live i wynik na żywo meczu Trefl Sopot - Hapoel Tel Awiw na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Siedem meczów i wciąż brak zwycięstwa. Trefl Sopot po siedmiu kolejkach EuroCup z bilansem 0-7 zajmuje ostatnie miejsce w tabeli grupy A. Niestety to być może nie koniec problemów zawodników Żana Tabaka, bo już we wtorek polski zespół czeka pojedynek z jednym z faworytów do zwycięstwa w całych rozgrywkach.

Mecz z trzecim zespołem tabeli Hapoelem Tel Awiw może być jednym z najtrudniejszych pojedynków Trefla w fazie grupowej. Koszykarze z Izraela ulegli co prawda w ostatnim meczu Bahcesehirowi Stambuł 82:90, ale wciąż są traktowani jako zespół, który ma szansę na zwycięstwo w całych rozgrywkach.

Hapoel wygrał 3 mecze u siebie i wywiózł zwycięstwo ze Stambułu pokonując Besiktas Fibabanka, który w poprzedniej kolejce rozbił Trefla (100:79). Hapoel rzucił tureckiej drużynie 101 punktów.

