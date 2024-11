Dziki ze zwycięstwem w Gdyni

Obie drużyny na początku spotkania grały dość szybko, chociaż nie przekładało się to na skuteczność. Gospodarze starali się przede wszystkim wrzucać piłki pod kosz, natomiast po rzucie Jarosława Mokrosa był remis. Później po trafieniu Rickeya McGilla przyjezdni wychodzili już na prowadzenie. Jak się okazało - tylko na chwilę. Dobra gra Jabrila Durhama i rzuty wolne Grzegorza Kamińskiego sprawiły, że po 10 minutach było 18:16. W drugiej kwarcie Dziki potrafiły uciec jeszcze na pięć punktów dzięki kolejnym zagraniom Joesaara i McGilla. Gdynianie mieli spore problemy z rzucaniem z dystansu, a ekipa z Warszawy powiększała przewagę - po trafieniu Piotra Pamuły nawet do 11 punktów! To nie był koniec! Po rzutach wolnych Pamuły i Szlachetki pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 28:45.

Po przerwie nieźle prezentował się Sage Tolbert, ale to ciągle było za mało na rywali. Dopiero w tej kwarcie AMW Arka trafiła swoją pierwszą trójkę - po 16 niecelnych wcześniejszych próbach. Po późniejszym rzucie Jakuba Garbacza przegrywali już tylko dziewięcioma punktami. Łukasz Kolenda po chwili zbliżył ich na zaledwie pięć punktów. Stefan Djordjević ustalił wynik po 30 minutach na 53:56. W kolejnej części spotkania zespół trenera Krzysztofa Szablowskiego nie chciał pozwolić już na nic więcej. Ważnym zawodnikiem był przede wszystkim Nick McGlynn, a swoje akcje dokładał też Mateusz Szlachetka. Ostatecznie Dziki wygrały aż 82:69.

Najlepszym zawodnikiem gości był Rickey McGill z 22 punktami, 7 asystami i 5 zbiórkami. Stefan Djordjević zdobył dla gospodarzy 23 punkty i 14 zbiórek.

AMW Arka Gdynia - Dziki Warszawa 69:82 (18:16, 10:29, 25:11, 16:26)

AMW Arka Gdynia: Stefan Djordjevic 23, Jabril Durham 9, Sage Tolbert Iii 9, Łukasz Kolenda 9, Grzegorz Kamiński 9, Jakub Garbacz 6, Adam Hrycaniuk 4, Joel Ćwik 0, Wiktor Sewioł 0, Daniel Szymkiewicz 0.

Dziki Warszawa: Rickey McGill 22, Mateusz Szlachetka 14, Janari Joesaar 14, Nick McGlynn 12, Mateusz Bartosz 6, Piotr Pamuła 5, Andre Wesson 4, Denzel Andersson 3, Jarosław Mokros 2, Maciej Bender 0.

