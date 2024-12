Przełamanie Arki. Ekipa z Gdyni przerwała serię porażek

Drugie zwycięstwo AMW Arki w obecnym sezonie ORLEN Basket Ligi! Gdynianie wygrali we własnej hali z Energa Icon Sea Czarnymi Słupsk 88:80.

Początek spotkania był bardzo zacięty - z jednej strony świetnie radził sobie Stefan Djordjević, a z drugiej Mateusz Dziemba. Po kolejnym trafieniu środkowego gospodarze byli lepsi o cztery punkty. Po chwili akcję 2+1 dołożył Adam Hrycaniuk, a po zagraniu Sage'a Tolberta różnica wynosiła już dziewięć punktów. Po 10 minutach było nawet 27:17.

Drugą kwartę od serii 0:6 rozpoczęli słupszczanie, a szczególnie dobrze prezentował się Justice Sueing. Dzięki trafieniom Alexa Steina przegrywali już tylko dwoma punktami. Djordjević miał jednak sytuację pod kontrolą, a dzięki rzutom wolnym Jabrila Durhama pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:43.

Trzecią kwartę zespół trenera Nikoli Vasileva rozpoczął od serii 7:0 i po zagraniach Adama Hrycaniuka był już lepszy o 11 punktów. Goście nie zamierzali się poddawać - po dziewięciu punktach z rzędu i trójce Michała Nowakowskiego ponownie zbliżyli się na dwa punkty. Szybko zareagował na to Łukasz Kolenda, a swoją lepszą formę potwierdzał również Durham. Po 30 minutach było więc 65:62.

Zaraz na początku kolejnej części gry do remisu doprowadził Jakub Musiał. Kolejne ważne akcje należały jednak do Kolendy i Djordjevicia, a gdynianie utrzymywali się na prowadzeniu. Po późniejszej trójce Jakuba Garbacza różnica wzrosła do ośmiu punktów. W końcówce dodatkowo ważne akcje kończyli Durham oraz Tolbert, a AMW Arka zwyciężyła 88:80.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Stefan Djordjević z 22 punktami, 5 zbiórkami i 3 asystami. Justice Sueing zdobył dla gości 16 punktów i 7 zbiórek.

ORLEN Basket Liga - 8. kolejka

AMW Arka Gdynia - Energa Icon Sea Czarni Słupsk 88:80 (27:17, 20:26, 18:19, 23:18)

Arka: Stefan Djordjevic 22, Łukasz Kolenda 19, Jabril Durham 15, Jakub Garbacz 15, Adam Hrycaniuk 11, Sage Tolbert Iii 6, Grzegorz Kamiński 0, Daniel Szymkiewicz 0, Jakub Szumert 0, Wiktor Sewioł 0,

Czarni: Alex Stein 16, Justice Sueing 16, Jakub Musiał 11, Loren Jackson 7, Quincy Ford 7, Mateusz Dziemba 6, Jamelle Hagins 6, Szymon Tomczak 6, Michał Nowakowski 5.

