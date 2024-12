To on został MVP w rozgrywkach NBA 2024. Kim jest?

Nikola Jokić to serbski koszykarz, który urodził się 19 lutego 1995 roku w Somborze. Od młodych lat wykazywał wielkie umiejętności koszykarskie. Dwukrotnie dotarł do finału Pucharu Serbii, potem trafił do NBA. Tam w 2014 roku miał 41. numer w drafcie. Wybrali go Denver Nuggets, którzy z pewnością nie żałują. Serb szybko stał się pierwszoplanową postacią nie tylko pojedynczych rozgrywek, ale również całej ligi.

Trzy razy z nagrodą MVP NBA



W 2024 roku Nikola Jokić zdobył 3. nagrodę MVP sezonu zasadniczego rozgrywek NBA. Znów nie miał sobie równych. Po to samo sięgał też w latach 2021 i 2022. Do tego dołożył wyróżnienie dla najlepszego zawodnika finałów Konferencji Zachodniej NBA oraz finałów NBA w 2023 roku.

A to tylko krótka lista największych sukcesów Nikoli Jokicia w najlepszej lidze koszykarskiej świata. Wszedł do niej z przytupem i nie zamierza się zatrzymywać. Przed nim jeszcze przynajmniej kilka lat gry na najwyższym poziomie.

Zapisał się w historii NBA



Nikola Jokić zapisał się w historii jako najniżej wydraftowany koszykarz, który sięgnął po nagrodę MVP NBA. Jak już wspomniano, zawodnik ten miał dopiero 41. numer. A to nie jedyny rekord Jokicia. Jest także „posiadaczem” najszybciej uzyskanego triple-double w historii ligi. Potrzebował do tego dokładnie 14 minut i 33 sekundy. Miało to miejsce 15 lutego 2018 roku podczas meczu Denver Nuggets z Milwaukee Bucks.

Na początku mało co wskazywało na to, że osiągnie taki sukces. W jego przypadku wielki talent poszedł jednak w parze z ciężką pracą i się udało. Obecnie jest idolem wielu młodych adeptów koszykówki na całym świecie, cieszy więc wielką popularnością w swojej rodzimej Serbii.

W tym sezonie też należy do faworytów



W obecnym sezonie NBA Nikola Jokić również należy do grona największych faworytów do zdobycia tytułu MVP sezonu zasadniczego. Jego Denver Nuggets zajmują 6. miejsce w Konferencji Zachodniej i walczą o awans do fazy play-off.

Po rozegraniu 12. meczów Nikola Jokić ma średnią punktową na poziomie powyżej 30 punktów na mecz. Do tego notuje blisko 14 zbiórek i ponad 11 asyst na mecz. To kosmiczne liczby zarezerwowane dla najlepszych z najlepszych.

Kto może mu zagrozić?



Kto może zagrozić Serbowi w walce o kolejną nagrodę MVP NBA? Wysoko oceniane są szanse Słoweńca Luki Doncicia z Dallas Mavericks. W ubiegłym sezonie poprowadził on swój zespół do wielkiego finału NBA. Drugie miejsce po sezonie 2023/2024 zajął Amerykanin Shai Gilgeous-Alexander. Teraz też będzie liczył się w walce o prestiżowe nagrody. Wielką trójkę uzupełnia Nikola Jokić. Rywalizacja zapowiada się bardzo emocjonująco.