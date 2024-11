Znamy wszystkich półfinalistów ATP Finals! Wielkie zwycięstwo wicelidera rankingu

Alexander Zverev wygrał z Carlosem Alcarazem 7:6(5), 6:4 w swoim trzecim meczu ATP Finals. Niemiec tym samym bez straty seta zameldował się w półfinale rozgrywek. Dołączył w ten sposób do Jannika Sinnera i Taylora Fritza, którzy wcześniej awansowali do kolejnej fazy turnieju. Ostatnim półfinalistą został Casper Ruud.

Pierwszy set przebiegał bardzo równo. Obaj panowie wygrywali przy własnych podaniach, ale nie oddawali swojego serwisu. Zverev był bliski przełamania aż trzykrotnie, jednak za każdym razem Hiszpan wychodził z kłopotów obronną ręką. Dopiero w tie-breaku Niemcowi udało się wypunktować 21-latka i zapisać pierwszego seta na swoim koncie.

W drugim wicelider rankingu szybko wyszedł na prowadzenie 2:0. Wydawało się, że Niemiec zmierza po trzecie zwycięstwo w całym turnieju, ale "Carlitos" nie zamierzał się poddać. Był bliski wyrównania na 3:3, lecz ostatecznie to Zverev triumfował po bardzo zaciętym gemie. Różnicy jednego przełamania Hiszpan nie był w stanie już odrobić i finalnie to on wygrał to spotkanie, awansując tym samym do półfinału WTA Finals.

W czwartek zakończyła się rywalizacja w grupie "Ilie Nastase". Wygrał ją prowadzący w rankingu ATP Włoch Jannik Sinner z bilansem setów 6-0. Za nim uplasował się Fritz, a odpadli Rosjanin Daniił Miedwiediew i Australijczyk Alex de Minaur.

Ostatnim półfinalistą został Casper Ruud. Norweg w ostatnim spotkaniu fazy grupowej okazał się lepszy od Rosjanina Andrieja Rublowa (6:4, 5:7, 6:2).

Alexander Zverev - Carlos Alcaraz 2:0 (7:6(5), 6:4)

Casper Ruud - Andriej Rublow 2:1 (6:4, 5:7, 6:2)

Skrót meczu Zverev - Alcaraz

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Skrót meczu Ruud - Rublow