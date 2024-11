Polska para tuż poza podium po programie krótkim

Julia Szczecinina i Michał Woźniak z wynikiem 61,11 pkt zajmują czwarte miejsce w parach sportowych po programie krótkim w zawodach w chińskich Chongqing, zaliczanych do cyklu Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym. Prowadzą Włosi Sara Conti i Niccolo Macii - 72,43 pkt.

Drugie miejsce w programie krótkim zajęli Niemcy Minerva Hase i Nikita Volodin z dorobkiem 68,44 pkt, a trzecie Kanadyjczycy Lia Pereira i Trennt Michaud - 66,9.

Szczecinina i Woźniak to jedyny Polacy, którzy wystartowali w Chinach. Zawody w Chongqing zakończą się w niedzielę.

GP Chin to szóste i ostatnie zawody cyklu Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym w tym sezonie. To ostatnia szansa dla łyżwiarzy na zapewnienie sobie miejsca w finałowych zawodach, które odbędą się w dniach 5-8 grudnia w Grenoble we Francji.