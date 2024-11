W poprzednich meczach z tą drużyną wicemistrzynie Polski trzy razy przegrały 1:3, a raz 0:3. Oba zespoły w dwóch kolejkach fazy grupowej LM odniosły komplet zwycięstw, a A. Carraro Imoco Conegliano nie straciło jeszcze seta.

ZOBACZ TAKŻE: Grbić dostał pytanie o PlusLigę. Wymowne słowa. "Świętowałem tydzień"

Ekipa z Italii, w której już ósmy sezon występuje rozgrywająca reprezentacji Polski Joanna Wołosz, a przed rozgrywkami 2024/25 dołączyła reprezentacyjna przyjmująca Martyna Łukasik, w rodzimej lidze spisuje się rewelacyjnie. Wygrał dziewięć meczów tracąc zaledwie dwa sety.

W minionej kolejce w meczu na szczycie pokonała 3:0 wicelidera Numia Vero Volley Mediolan, który prowadzi szkoleniowiec reprezentacji Polski Stefano Lavarini. Spotkanie odbyło się w mogącej pomieścić 12 800 widzów hali Unipol Forum, gdzie mecze Euroligi rozgrywają koszykarze EA7 Emporio Armani, a na trybunach zasiadło 12626 kibiców. Jest to rekordowa frekwencja na meczu kobiecej siatkówki, bowiem poprzedni mecz obu zespołów w ub. sezonie w Mediolanie zgromadził na trybunach 12562 osoby. Dla przykładu najwięcej widzów w tym sezonie na meczu koszykarskiej Euroligi w Unipol Forum zasiadło na konfrontacji EA7 Emporio Armani – Virtus Segafredo Bolonia - 10072.

W środowy wieczór, jak na warunki hali na Podpromiu, szykuje się spora frekwencja, bo przyjazd triumfatorek LM zawsze wywołuje spore zainteresowanie.

„Dla mnie osobiście jest to starcie z najlepszym zespołem na świecie. My możemy tylko pokazać ducha walki i najlepszą siatkówkę, jaką potrafimy grać. Wiemy jednak, że po drugiej stronie siatki będą tak klasowe zawodniczki, że na pewno będzie trudno im stawić opór. To jest kompletny zespół, który na każdej pozycji ma naprawdę najlepsze zawodniczki na świecie. My też musimy zatem zagrać jako zespół. Każda z nas na pewno będzie potrzebna. Nie tylko te, które zaczną. Myślę, że te zmiany, którymi dysponuje trener, również będą bardzo ważne” - powiedziała Agnieszka Korneluk, środkowa DevelopResu i reprezentacji Polski, która przez ostatnie cztery sezony grała w Chemiku Police z Martyną Łukasik. Obie siatkarki zmieniły klubu, Korneluk trafiła do Rzeszowa, a przyjmująca reprezentacji Polski do Conegliano.

„Myślę, że tutaj znajomość z Martyną, z punktu widzenia sportowego, nie jest tą kwestią, która gdzieś tam zapewnia wygraną, czy w niej pomaga. Sądzę, że dla Martyny to będzie bardziej szczególny występ, bo w tym pierwszym roku, kiedy jest zagranicą, jak przyjedzie do Polski, to na pewno będzie się chciała pokazać. Czy zagra, tego nie wiemy. Wiemy, jaki jest ich optymalny skład na ten moment. Na pewno na każdej pozycji mają bardzo dobre zawodniczki i mają duży wybór. Do tej pory w Lidze Mistrzyń nie musiały wystawiać najmocniejszego składu. Mam jednak nadzieję, że przed rywalizacją z nami mają nieco większe obawy przed meczem i że na parkiet wyjdą te najlepsze zawodniczki” - stwierdziła Korneluk.

Środkowa DevelopResu przyznała, że będzie dla niej nie lada wyzwaniem zagrać przeciwko reprezentacyjnej rozgrywającej Joannie Wołosz.

„Asia ma naprawdę bardzo duży wybór, na każdej pozycji ma mocną zawodniczkę. Uważam, że jest najlepszą rozgrywającą na świecie, więc na pewno dla mnie jako środkowej to będzie duży challenge, by rozczytać jej zagrania. Aczkolwiek ja lubię takie wyzwania, tak że nie mogę doczekać się tego meczu” - przyznała.

W ostatnim meczu ligowym środkowa DevelopResu zapisała na koncie osiem punktowych bloków, dobrze czytając grę rozgrywającej Marleny Kowalewskiej, z którą występowała w poprzednich sezonach w Policach.

Zespół z Rzeszowa pierwszy raz w tym sezonie nie będzie faworytem.

„Na pewno będzie to zupełnie inny mecz. Nie występujemy w roli faworyta, a jeszcze gramy z tak utytułowanym zespołem. Tak jak powiedziałam, my możemy tylko pokazać to, co mamy najlepsze, ale nic nie musimy. Myślę więc, że dla nas będzie to taki fajny mecz po tej ostatniej przegranej i możliwość, aby zagrać na luzie” - zakończyła Korneluk.

Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - A. Carraro Imoco Conegliano od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

PI, PAP