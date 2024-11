Kibice Projektu mogą być bardzo zadowoleni z występów swoich ulubieńców w tym sezonie PlusLigi. Zespół ze stolicy Polski plasuje się obecnie na drugim miejscu w tabeli. Siatkarze stołecznego klubu wygrali trzy ostatnie spotkania z rzędu, dzięki czemu mają na swoim koncie 31 punktów.

Skra nie może pochwalić się tak dobrymi wynikami, ale kibice bełchatowskiego klubu nadal mają powody do radości. Zawodnicy drużyny z województwa łódzkiego do tej pory uzbierali 22 "oczka". Przez to plasują się na siódmej lokacie w tabeli na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.

Starcia Projektu ze Skrą w ostatnich sezonach sezonach zawsze dostarczały widzom ogromnych emocji. Wszyscy entuzjaści siatkówki mają nadzieję, że najbliższy mecz również będzie bardzo ciekawy.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.