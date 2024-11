Drugie zwycięstwo Stali Ostrów w Orlen Basket Lidze!

Spotkanie na początku było dość ofensywne, a zarazem wyrównane. Później trójki trafiał Adas Juskevicius, a po zagraniach Mateusza Zębskiego gospodarze uciekali na pięć punktów. Szybko odpowiadał na to Toddrick Gotcher, a po chwili do remisu doprowadził Janis Berzins.

Prowadzenie przyjezdnym dawał natomiast Maciej Bojanowski. Ostatecznie kolejne trójki Juskeviciusa oznaczały, że po 10 minutach było 24:23. W drugiej kwarcie najpierw Paxson Wojcik doprowadzał do wyrównania, a następnie wracający do gry Damian Kulig wyprowadzał ostrowian na prowadzenie. Grzegorz Kulka i Dariusz Wyka szybko ponownie zmieniali sytuację. Niezwykle ważnym graczem w końcówce był jednak przede wszystkim Tim Lambrecht. Dzięki niemu to Tasomix Rosiek Stal po pierwszej połowie wygrywała 43:38.

Bardzo szybko na początku trzeciej kwarty ekipa trenera Andrzeja Adamka po trójce Grzegorza Kulki doprowadziła do remisu. Gospodarze odpowiedzieli na to serią 9:0 i po dobitce Jakuba Parzeńskiego prowadzili właśnie taką liczbą punktów. Teraz spokojnie kontrolowali wydarzenia na parkiecie. M. in. dzięki trafieniu Siim-Sandera Vene po 30 minutach było 62:51.

Ostatnia część meczu tak naprawdę niewiele zmieniała, bo zespół trenera Andrzeja Urbana ciągle bardzo dobrze prezentował się w ofensywie. Dzięki kolejnym zagraniom Vene różnica wzrastała do 19 punktów. W końcówce Górnik Zamek Książ walczył i zmniejszył straty, ale ostatecznie Tasomix Rosiek Stal zwyciężyła pewnie - 80:70.

Adas Juskevicius był najlepszym zawodnikiem gospodarzy - zdobył 18 punktów i 7 asyst. Toddrick Gotcher miał 20 punktów i 3 asysty dla gości.

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 80:70

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.: Adas Juskevicius 18, Siim-Sander Vene 12, Mateusz Zębski 10, Tim Lambrecht 10, Paxon Wojcik 10, Jakub Parzeński 7, Damian Kulig 7, Tyquan Rolon 5, Jan Wójcik 1, Maximilian Egner 0.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych: Toddrick Gotcher 20, Maciej Bojanowski 12, Grzegorz Kulka 10, Ikeon Smith 8, Dariusz Wyka 7, Kacper Marchewka 5, Joshua Patton 4, Alterique Gilbert 2, Janis Berzins 2, Aleksander Wiśniewski 0, Krzysztof Jakóbczyk 0.

plk.pl