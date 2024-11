W ostatniej kolejce w debiucie Hetela na ławce trenerskiej Śląska wrocławski zespół po dobrej grze zremisował na wyjeździe z Jagiellonią (2:2), co zostało przyjęte w stolicy Dolnego Śląska za znak, że jest jeszcze szansa na utrzymanie w ekstraklasie.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsza taka sytuacja od 13 lat! Imponujący wyczyn polskich drużyn w europejskich pucharach

- To był optymistyczny występ, ale cały czas musimy zachować czujność, bo tak naprawdę nic wielkiego się nie wydarzyło. Zdobyliśmy cenny punkt, atmosfera w zespole wyraźnie się poprawiła, ale nadal musimy patrzeć do przodu i być czujnym – skomentował trener Śląska.

W sobotę wrocławian czeka teoretycznie łatwiejsze zadanie, bo będą u siebie gościć Puszczę, która też znajduje się w strefie spadkowej. Zespół z Niepołomic wyprzedza Śląsk o cztery punkty i w tym sezonie nie wygrał jeszcze na wyjeździe. Hetel tonował jednak nastroje.

„Wiem, że niektórzy powiedzą, że trudno to było z Jagiellonią, a z Puszczą będzie już łatwiej. Absolutnie nie. To nie będzie wcale łatwiejszy mecz. To będzie inne, ale równie trudne wyzwanie. Puszcza ma innych zawodników, inny sposób grania i stwarza innego rodzaju zagrożenie. Musimy być na to wszystko gotowi. Jeszcze raz powtórzę: to nie będzie łatwiejszy mecz” – podkreślił Hetel.

Na potknięcia w ligowych rozgrywkach musi uważać również Puszcza. Zespół z Niepołomic jest jednym z głównych kandydatów do spadku. Nad Śląskiem ekipa Puszczy ma zaledwie cztery punkty przewagi. Wynik sobotniego meczu może być więc decydujący w kontekście walki o utrzymanie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

Polsat Sport