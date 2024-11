Ważna zmiana w teamie Igi Świątek!

Do istotnej zmiany doszło na niecały miesiąc przed rozpoczęciem World Tennis League. Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas dołączyli do drużyny Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Pierwotnie w drużynie z Polakami miała wystąpić Barbora Krejcikova i Nick Kyrgios.

W grudniu odbędzie się pokazowy turniej, w którym udział wezmą największe gwiazdy światowego tenisa. W Abu Zabi pojawią się między innymi obecna liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka oraz jeden z najlepszych tenisistów na świecie Daniił Miedwiediew. O trofeum powalczą także Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

ZOBACZ TAKŻE: Emocjonalny wpis Sabalenki. "Bardzo tęsknię"

Warto przypomnieć, że podczas nadchodzącego turnieju zawodniczki i zawodnicy będą podzieleni na cztery zespoły. W środę 27 listopada dowiedzieliśmy się, kto będzie towarzyszył Biało-Czerwonym w zbliżającej się imprezie.

Pierwotnie w "Team Eagles", w którym znaleźli się raszynianka i wrocławianin, mieli być także mistrzyni Wimbledonu Barbora Krejcikova oraz były mistrz Australian Open w grze pojedynczej i podwójnej - Nick Kyrgios.

W sobotę rano na profilu WTL opublikowano grafikę, za pomocą której przekazano, że w "polskiej" drużynie doszło do zmian. Krejcikovą i Kyrgiosa zastąpią Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas. Czeszka i Australijczyk dołączyli za to do ekipy "Kites".

Skład turnieju World Tennis League:

Team Eagles:

Iga Świątek

Paula Badosa

Hubert Hurkacz

Stefanos Tsitsipas

Team Kites:



Jasmine Paolini

Barbora Krejcikova

Nick Kyrgios

Casper Ruud

Team Falcons:

Elena Rybakina

Caroline Garcia

Daniił Miedwiediew

Andrey Rublev

Team Hawks:



Aryna Sabalenka

Mirra Andreeva

Taylor Fritz

Sumit Nagal

Pokazowy turniej World Tennis League odbędzie się w dniach 19-22 grudnia w Abu Zabi.