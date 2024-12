Śląsk Wrocław rozwiązał kontrakt z trenerem. Znamy następcę

W piątek Śląsk przegrał we własnej hali z Dzikami Warszawa 62:69 i była to już piąta przegrana wrocławian w tym sezonie, w tym czwarta u siebie. Brązowi medaliści poprzednich rozgrywek po rozegraniu ośmiu meczów w ekstraklasie zajmują ósme miejsce. Cierpliwość włodarzy klubu wyraźnie się wyczerpała, bo w niedzielę poinformowali, że rozwiązali umowę z trenerem Rajkovicem.

Serb trafił do Wrocławia w marcu 2024 roku, aby ratować sezon. Udało mu się awansować do play off, a następnie sięgnąć po brązowy medal mistrzostw Polski. Nowy sezon Śląsk rozpoczął od zdobycie Superpucharu Polski, ale później było już tylko gorzej. Do pięciu przegranych w ekstraklasie trzeba jeszcze dodać cztery porażki w Lidze Mistrzów.

Najbliższy mecz Śląsk rozegra 6 grudnia na wyjeździe z Czarnymi Słupsk.

To druga zmiana szkoleniowca w tym sezonie ekstraklasy. Wcześniej pracę w AMW Arce Gdynia stracił Artur Gronek - zastąpił go Macedończyk Nikola Vasilev.



Nowym trenerem został Aleksandar Joncevski.

Jeżeli śledzicie ostatnio #KoszKadra, to będziecie kojarzyć tego Pana⬇️



🏀Aleksandar Jončevski nowym trenerem WKS-u!



Macedończyk podpisał umowę do końca sezonu 24/25 z możliwością przedłużenia o rok✍️



Więcej➡️https://t.co/BlSVRHNCTH



Witamy we Wrocławiu trenerze!#plkpl pic.twitter.com/O4MxQ4MFjC — WKS Śląsk Wrocław - koszykówka (@WKS_SlaskBasket) December 1, 2024

PAP