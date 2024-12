Znamy datę i miejsce turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski

To będzie wielkie święto kobiecej ligowej siatkówki. Już 15 i 16 lutego 2025 roku w Elblągu odbędzie się turniej finałowy TAURON Pucharu Polski Kobiet. Informację podano w trakcie specjalnej konferencji prasowej, a wkrótce rozpocznie się sprzedaż wejściówek na to wydarzenie.

W ostatnich siedmiu latach kibice mogli się emocjonować siatkówką na najwyższym poziomie w Nysie, która była miastem-gospodarzem kobiecych turniejów finałowych TAURON Pucharu Polski. W 2025 roku turniej trafia po raz pierwszy w historii do Elbląga.

– Bardzo się cieszę, że takie mecze odbędą się w moim rodzinnym mieście – mówi Aleksandra Szczygłowska, libero KS DevelopRes Rzeszów i olimpijka z Paryża. – Na pewno z moim klubem zrobimy wszystko, by zagrać w turnieju finałowym, bardzo bym chciała mieć możliwość pokazania się na boisku w rodzinnym mieście, z najbliższymi na trybunach, to byłoby wspaniałe uczucie – dodaje libero.

W tej chwili siatkarki czeka jeszcze walka w 1/8 i 1/4 finału, dopiero po zakończeniu tych dwóch rund poznamy cztery zespoły, które w połowie lutego zagrają o TAURON Puchar Polski. Mecze 1/8 finału zaplanowano na 18 grudnia 2024, a ćwierćfinały na 18 stycznia 2025 roku. W poprzedniej edycji w Nysie triumfował BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

– Bardzo dziękuję panu prezydentowi za chęć goszczenia naszego turnieju, spodziewamy się w Elblągu wysokiej frekwencji i bardzo dobrej atmosfery na trybunach – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. – Przed nami jeszcze emocje w dwóch rundach, ale jestem przekonany że do Elbląga przyjadą najmocniejsze ekipy TAURON Ligi, które w trakcie dwóch turniejowych dni pokażą całe piękno kobiecej siatkówki.

– Bardzo się cieszę, że w naszym pięknym mieście odbędzie się finał tak prestiżowej imprezy – mówi dr Michał Missan, prezydent Elbląga.

– Elbląg ma wspaniałych sportowców, kibiców i nowoczesną infrastrukturę sportową. W siatkówce kobiet możemy się poszczycić czołowymi zawodniczkami – Joanna Wołosz i Aleksandra Szczygłowska to wychowanki elbląskich klubów. Finał TAURON Puchar Polski Kobiet to doskonała okazja do promocji tej dyscypliny sportu i naszego miasta. Sportowych emocji na pewno nie zabraknie. Już dziś serdecznie zapraszam!

Informacja Prasowa