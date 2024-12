Awantura po meczu polskiego klubu w europejskich pucharach. Jest stanowisko (WIDEO)

King Szczecin z pewnością chciał zrehabilitować się po październikowej porażce 70:85 z Aliagą Petkim Spor. Zadanie nie było łatwe - nic więc dziwnego, że finalnie się nie udało, choć pierwszą połowę Polacy przegrali różnicą jedynie pięciu "oczek". Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 90:63 na korzyść Turków.

ZOBACZ TAKŻE: Legenda Czarnych Słupsk zwolniona

Największym echem odbiła się sytuacja mająca miejsce po ostatnim gwizdku. Jednym z głównych bohaterów starcia z rywalem był James Woodard, który wdarł się w szarpaninę z jednym z koszykarzy. W obronie swojego rodaka stanął Isaiah Whitehead, który momentalnie ruszył do grupy zawodników.

Zdaniem Kinga, krążące po internecie wideo jest tylko fragmentem tego, co było pokłosiem innego zdarzenia.

- Zapalna sytuacja wydarzyła się poza okiem kamer. Cała drużyna stanęła w obronie Teyvona Myersa, który został zaatakowany podczas zwyczajowego podawania rąk na zakończenie meczu. Za co, na gorąco, przepraszał sztab Petkimu - napisano na platformie "X".

Gdy wydawało się, że sytuacja jest już opanowana, koszykarze znowu zaczęli się przepychać. Wreszcie do rywala ruszył Tony Meier, którego odciągnęło dwóch oponentów do spółki z Mateuszem Kostrzewskim.

- Emocje zawsze są złym doradcą. Raz jeszcze podkreślimy: w powyższym wideo nie widać całego zajścia. Nie słychać wypowiadanych słów. Całość jest obrazkiem wyjętym z kontekstu i można dopisać do tego obrazka każdą narrację. Kamera też ucieka na daleki plan - dodano w komentarzu.

Na koniec byliśmy świadkami pogodzenia się Merica Kuntkera i Teyvona Myersa.

- Oczywiście, że całe zajście było zupełnie niepotrzebne, bo nie o to chodzi w koszykówce. Trudno jest w takiej sytuacji zapanować nad 24 osobowym tłumem. Emocje i chęć obrony swojego kolegi z zespołu wzięły górę. To co kluczowe w całej sprawie: nie jest prawdą, że po przegranym meczu, to zawodnicy Kinga rozpoczęli awanturę - zaapelowano.

Po pięciu kolejkach King zajmuje ostatnie miejsce w lidze z pięcioma punktami i nie ma już szans na awans. Na swoim koncie dziesięć "oczek" ma hiszpański lider Unicaja.

MS, Polsat Sport