Porażka Anwilu Włocławek w Pucharze Europy

Anwil Włocławek wyjazdowym meczem w niemieckim Ludwigsburgu z MHP Riesen rozpoczął w środę rywalizację w drugim etapie Pucharu Europy FIBA. Rywalami lidera polskiej ekstraklasy w grupie N będą także belgijski Spirou Charleroi i szwajcarski Fryburg Olympic.

W pierwszym meczu tej fazy włocławianie bardzo dobrze zaprezentowali się do przerwy. Schodzili na nią prowadząc siedmioma punktami. Słaba trzecia kwarta znacznie utrudniła jednak rywalizację i do końca spotkania polski zespół nie zdołał odrobić strat. Do tego doszło sporo niedokładności i złych wyborów w końców, które zaowocowały zwycięstwie klubu z Niemiec 86:81.

Za tydzień Anwil zagra u siebie z belgijskim Spirou Basket.

MHP Riesen Ludwigsburg - Anwil Włocławek 86:81 (23:22, 17:25, 26:15, 20:19)

Najwięcej punktów dla MHP: Ezra Manjon-Van Ewyk 30, Joel Scott 19.

Anwil Włocławek: Luke Petrasek 17, Ryan Taylor 16, Nickolas Ogendangenda 12, DJ Fundenburk 10, Justin Turner 9, Ronald Jackson Jr. 5, Karol Gruszecki 5, Łączyński 4, Michał Michalak 3, Bartosz Łazarski 0,

PAP