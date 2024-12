Piotr Żyła odpali petardę? "To jest ten autentyczny magnes"

Puchar Świata w skokach w najbliższy weekend opanuje Wisłę-Malinkę. Do elitarnych zawodów na własnych śmieciach wraca Piotr Żyła. Czy po kontuzji kolana "Wewriór" odpali petardę, jak zwykł nazywać daleki skok? – Udział w zawodach Stocha, Kubaczkiego, czy właśnie Żyły to jest ten autentyczny magnes – powiedział nam szef zawodów Andrzej Wąsowicz.

Michał Białoński, Polsat Sport: Przed nami pierwszy w tym sezonie polski konkurs w Pucharze Świata, na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik?

Andrzej Wąsowicz, przewodniczący komitetu organizacyjnego PŚ w Wiśle, prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego: Zeskok mamy zaśnieżony śniegiem przywiezionym z Kubalonki, więc skoczkowie będą lądować właśnie na śniegu. W czwartkowe południe skończyłem rozmowę z delegatem FIS Janim Hyvarinenem i jego asystentem Sandro Sambugaro. Skocznia została przyjęta do zawodów, za nami są testy i skoki przedskoczków.

Czyli nie ma obaw, że dodatnie temperatury, jakie są prognozowane na weekend, rozmiękczą zeskok?

Jedynym naszym "nieprzyjacielem" może być wiatr.

Zwłaszcza w piątek ma wiać od południa z prędkością ponad 20 km/h.

Nic na to nie poradzimy. Cała reszta jest pod kontrolą.

Ilu skoczków przyjechało do Wisły?

Do zawodów zgłosiło się 68 skoczków z 19 państw. Odprawa techniczna już za nami, podobnie jak ustalenie list startowych. W piątek czekają nas dwie serie treningowe i kwalifikacje.

Czy są jeszcze bilety na konkursy?

Zarówno na sobotni, jak i nie dzielny konkurs możemy sprzedać maksymalnie 6,5 tys. biletów. Na sobotę zostało ich około 500, a na niedzielny konkurs - 1000. Sprzedaży internetowej już nie prowadzimy, będzie można je kupować w kasie, przy wejściu na skocznię, w dniu zawodów.

Na razie nasi skoczkowie nie mogą się przebić do czołówki Pucharu Świata. Czy to wpłynęło na zmniejszenie popytu na bilety, czy jednak magia nazwisk Stoch, Kubacki, Żyła nadal działa?

Jak najbardziej działa, to jest ten autentyczny magnes. Zainteresowanie jest takie, że my się spodziewamy, iż cała pula biletów zostanie wykorzystana.

Jest pan zadowolony z tego powodu, że PŚ w Wiśle przeniesiono z listopada na grudzień? Dotąd Wisła otwierała sezon, a teraz jest trzecim weekendem ze skokami.

Jako szef okręgowego związku składałem propozycję na organizowanie PŚ w lutym, ale moi szefowie mnie przekonali do organizacji turnieju mikołajkowego. I jestem z tego zadowolony, bo później będę się przyglądał moim kolegom, jak podczas organizacji Pucharu Świata będą walczyć z różnymi przeciwnościami losu, a my już będziemy mieli to z głowy.

Program Pucharu Świata w Wiśle:

Piątek (6.12), godz. 18 – kwalifikacje

Sobota (7.12), godz. 15:05 – konkurs indywidualny

Niedziela (8.12), godz. 13:45 – kwalifikacje

Niedziela (8.12). godz. 15:15 - konkurs indywidualny