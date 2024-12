To najniebezpieczniejszy sport świata. Mimo tego wielu sportowców wciąż go uprawia

Co roku sport ten zbiera swoje śmiertelne żniwo. Na ryzyko narażone są zarówno osoby początkujące, jak i te mające wieloletnie doświadczenie. Alpinizm nie wybacza błędów ani złego przygotowania. Nie bez powodu uznawany jest za najniebezpieczniejszy sport świata. Ludzie jednak szukają adrenaliny i lubią ryzyko, dlatego wspinaczka górska cieszy się dużą popularnością.

Wspinaczka górska wiążę się ze sporym ryzykiem



Wspinaczka górska jest ryzykowna. Dlaczego? Warto przytoczyć wyniki badań przeprowadzonych przez Sir Davida Spiegelhaltera z Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii. To uznany autorytet w obszarze szacowania ryzyka, który w swojej pracy badawczej pod lupę wziął również różnego rodzaju aktywności sportowe. Zgodnie z osiągniętymi wynikami okazuje się, że ryzyko śmiertelne uprawiania wspinaczki górskiej to 1%. Oznacza to, że w przypadku alpinistów aż jedna na 100 osób umiera.

Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku entuzjastów, którzy decydują się na zdobywanie wysokich himalajskich szczytów zlokalizowanych powyżej 6000 m n.p.m. Zgodnie ze statystykami śmiertelność może wynosić tu nawet około 12%. Prawdopodobieństwo śmierci w przypadku wspinaczki w Nepalu to 1 na 167, z kolei w przypadku wspinaczki górskiej w bardziej dostępnych terenach to jedna na 1750 osób.

Jakie zagrożenia czekają na wspinaczy górskich?



Nawet najlepiej przygotowanemu alpiniście może przydarzyć się wypadek, może popełnić błąd. Ponadto nie wszystko zależy od niego i zabranego w drogę sprzętu. Eksploracja wysokich gór zawsze niesie ze sobą wysokie ryzyko. Na przestrzeni 100 lat na samym Mount Everest zginęło około 300 osób, a to tylko jeden z popularnych celów wspinaczkowych.

Podstawowe zagrożenia czekające na wspinaczy to:

· ciężkie warunki pogodowe;

· szybka i nieoczekiwana zmiana warunków atmosferycznych;

· ograniczona widoczność;

· spadające obiekty (np. lawiny, skały, sople);

· szczeliny i pęknięcia w pokrywach lodowych;

· choroba wysokościowa;

· promieniowanie UV;

· urazy i kontuzje;

· zawały mięśnia sercowego;

· zmęczenie.

Niestety nie wszystko zależy od wspinacza. Brak kontroli otoczenia to kolejny czynnik wpływający na zwiększone ryzyko uprawiania profesjonalnej wspinaczki górskiej. A na wszystko po prostu nie da się przygotować.

Góry pochłonęły wielu wielkich wspinaczy



Niestety góry pochłonęły już wiele ofiar. Wśród nich nie brakuje wybitnych postaci światowej wspinaczki, w tym Polaków. Swoje życie na wyprawach stracili m.in.:

- Jerzy Kukuczka,

- Wanda Rutkiewicz,

- Piotr Morawski,

- Maciej Berbeka,

- Tomasz Kowalski,

- Artur Hajzer,

- Aleksander Ostrowski.

Inne wybitne nazwiska to m.in.: Muhammad Ali, Hermann Buhl, Zsolt Eross, Naomi Uemura, Ginette Harrison czy Rob Hall. Do dziś ciała wielu wspinaczy leżą w górach i przestrzegają innych przed zagrożeniem, które na nich czyha. W końcu to najniebezpieczniejszy sport świata.